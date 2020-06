PARADIS, Philippe



À l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec, le 31 mai 2020, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur Philippe Paradis époux de madame Yolande Tremblay, demeurant à Québec.Il était le père de Pierre (Marie-Josée Lemelin) et de Jean-Jacques (Marie-José La Haye); ainsi que le grand-père d'Andrée-Anne (Xavier Foster) et de Marc-Olivier. Il laisse également dans le deuil: feu Ida (Paul-Émile Poulin), feu Monique (Jean-Guy Beaudoin), feu Réal (Juliette Paquet), Hélène Tremblay (feu Alfred Gagné), Olivier Tremblay; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis. Il a été prédécédé par Marie-Ange (Roméo Bouchard), Maurice (Gemma Leclerc), Gemma (Yvon Beaudoin), Charles-Henri (Marie-Claire Gravel), Patrick (Georgette Ferland), Roger Tremblay (Gertrude Gagné), Paul-Aimé Tremblay et Amédée Tremblay (Mariette Dion). Un merci spécial est adressé à tout le personnel soignant du Domaine Saint-Dominique et de l'Hôpital du Saint-Sacrement de Québec pour tous les soins prodigués et le confort assuré au cours de sa fin de vie. En raison des circonstances exceptionnelles actuelles, le corps sera inhumé en présence des proches seulement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies de l'œil : https://www.fondationdesmaladiesdeloeil.org/fr/don-in-memoriam.php ou, à l'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec en reconnaissance d'un membre important de la famille : https://aisq.org/donation/du-fond-du-coeur/