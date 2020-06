LEFEBVRE, Aline



À l'Hôpital Général de Québec, le 31 mai 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Aline Lefebvre, fille de feu dame Jeanne Matte et de feu monsieur Philippe Lefebvre. Elle demeurait à Québec.Elle est allée rejoindre ses parents dame Jeanne Matte et monsieur Philippe Lefebvre, ses frères Jean-Yves (Berthe Gendron) et André. Elle laisse dans le deuil, ses sœurs et son frère de qui elle était très proche : Yvonne (feu Jean-Roch Côté), Liliane (Jean-Yves Audet) et Roch (Pauline Fecteau) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour les soins prodigués.À cette fin, consultez régulièrement le site web de Lépine Cloutier pour connaître la date de la célébration funéraire.