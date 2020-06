CANTIN, Nicole



Au centre d'hébergement de Saint- Raymond, le 1er juin 2020, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Nicole Cantin, épouse de monsieur André Bertrand, fille de feu monsieur Bruno Cantin et de feu madame Fernande Ouellet. Elle demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.Elle a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son époux André, madame Cantin laisse dans le deuil ses enfants: Steve (Marie-Claude Robitaille) et Annie (Billy Gravel Deschênes); ses petits-enfants: Rosalie et Alicia Bertrand, Gabrielle Chiasson, Camilia et Evan Gravel; ses frères et sœurs: Richard (Monique Girard), Ginette (feu Richard Beaulieu), Mario (Ginette Hardy), Florent (Andrée Lefebvre), Anne (Gaétan Savard), Denis (Josée Beaulieu) et Céline; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Bertrand: Nicole Drolet (Jean-Marc Drolet), Monique Boucher (Paul-Guy Boucher), Réjean Bertrand (Johanne Bédard), Jocelyne Bertrand (Jean Flamand), Christiane Proulx (Marc Proulx) et feu Luc Bertrand; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour la recherche scientifique sur la sclérose en plaque. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.