DULAC, Cyrille



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 26 mai 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Cyrille Dulac, cofondateur des croustilles Dulac et époux de Mme Diane Lachance. Il était le fils de feu M. Viateur Dulac et de feu Mme Harmonia Hallé. Il demeurait à Sainte-Marie.Il laisse dans le deuil outre son épouse: Diane, ses enfants: Isabelle (Kelly Guitard), Richard (Carole Carrier), Réjean (Francine Savard), feu Serge, Patrice, Jocelyn (Anny Lemieux) et Pierre (Annie Vachon); ses petits- enfants: Eliana Guitard, Rosalie Carrier-Dulac, Jonathan, Aurélie, Evelyne et Madeleine Dulac, Logan Dulac, Louis-Thomas et Bastien Dulac, Justin et Ariane Dulac; ses frères: feu Roland (feu Jeannine Côté) et Maurice (Hélène Giguère); ses beaux-frères et belles-sœurs: Michel (Pierrette Berthiaume), Marcelle et Guy. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel du CHSLD de Sainte-Marie, pour les bons soins prodigués au cours des 2 dernières années. Votre humanisme, écoute et dévouement exceptionnel ont été remarqués et vraiment appréciés. Merci à Karen Jacques directrice, au Dr Vanessa Quesnel, ainsi qu'au curé Patrice Vallée.Mme Dulac et ses enfants.Des dons à la Paroisse Sainte-Mère-de Jésus, Fabrique de Sainte-Marie, Parkinson Québec : https://parkinsonquebec.ca/ seraient appréciés.