VEILLEUX, Francis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, entouré de l'amour des siens, le 18 mai 2020, à l'âge de 37 ans, est décédé monsieur Francis Veilleux, conjoint de madame Marie-Ève Richard, fils de feu Côme Veilleux et Noëlline Morin. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa mère Noëlline, son fils Alexi Veilleux : ses beaux-fils : Lovik et Malik Richard, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille proche tient à remercier l'étage de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/faire-un-don/Un enregistrement vidéo pourra permettre aux absents de voir la cérémonie en direct ou en différé via la webdiffusion sur le site https://funeraweb.tv/fr/defunts/ le samedi 6 juin 2020 à compter de 12h30.