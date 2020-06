DEMERS, Pierrette



Au CHSLD Judith-Jasmin, le 1er mars 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Pierrette Demers, fille de feu Pierre Demers et de feu Eugénie Demers. Elle demeurait autrefois à Lévis, secteur Charny. Elle est allée rejoindre sa fille Noëlla Langlais. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Clayre Langlais, Noël Langlais, Denis Langlais (Lyne Lachance), Lucie Langlais (Mario Dupras), Paule Langlais (Denis Mongeau) et Stéphane Langlais (Johanne Cadieux); ses petits-enfants: Kathleen (sa filleule), Danny et Cindy Walker, Marie-Ève Langlais, Pierre-Olivier et Michaël Bouffard, Patricia et Dominic Langlais, Anthony et Frédéric Dupras, Cynthia et Maxym Langlais; ses arrière-petits-enfants; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (https://www.societealzheimerdequebec.com/). La famille vous accueillera auà compter de 13h30.