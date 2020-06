D’autres entreprises culturelles en péril

Fragilisés par l’arrêt des tournages en mars dernier, des propriétaires d’entreprises de décors et de costumes demandent une subvention d’urgence pour pouvoir survivre à la pandémie.

Réunis jeudi dans un point de presse virtuel organisé par la porte-parole libérale en matière de Culture, Isabelle Melançon, les propriétaires de quatre entreprises spécialisées – Télé Ciné Montréal, Espace Costume, SOS Décor et FMR Costumes – ont lancé un cri du cœur au gouvernement Legault.

« Depuis le mois de mars, nous nous trouvons dans une situation précaire », a souligné Isabelle-Eugénie Lafortune, présidente de l’entreprise de location de décors et d’accessoires Télé Ciné Montréal.

Vivement un fonds d’urgence

« On n’a plus de revenus, et nos employés ne sont plus en place, mais on a des frais fixes qui passent quand même chaque mois, poursuit-elle. On sait que le gouvernement a injecté 400 M$ dans la culture lundi passé, mais il y a des gens comme nous qui ne se sentent pas concernés par ces annonces. On parle beaucoup de l’idée de se réinventer de façon virtuelle, mais, malheureusement, il y a des choses qui ne peuvent pas se réinventer. Nous, pour l’instant, on fait partie des oubliés. »

Isabelle-Eugénie Lafortune rappelle que l’industrie des tournages est très lucrative pour Montréal et le Québec, et que les fournisseurs de costumes, de décors et d’accessoires jouent un rôle crucial dans la création d’œuvres cinématographiques et télévisuelles. Pour faire face aux prochains mois qui s’annoncent difficiles malgré une reprise partielle des tournages, elle et ses collègues réclament une aide d’urgence du gouvernement.

« On aurait besoin d’un fond d’urgence, clame-t-elle. Parce que, quand ça va redémarrer, ça va se faire très lentement. On aurait besoin d’une subvention qui serait personnalisée et adaptée à nous. Et elle ne doit pas venir sous forme de prêt parce qu’on ne veut pas se réendetter. »

La situation est d’autant plus critique que ces entreprises devraient normalement entrer dans leur période la plus occupée de l’année : « Le printemps est généralement le moment où les productions américaines débarquent à Montréal et où les productions québécoises se mettent en branle. J’ai évalué que, pour les trois derniers mois, j’ai eu des pertes d’environ 250 000 $. Et il va falloir multiplier ce chiffre-là pour les mois à venir parce qu’on va être privés de plusieurs gros contrats », s’inquiète Isabelle-Eugénie Lafortune.