BOUCHER, Jean-Marc

Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 29 mai 2020, entouré des meilleurs soins, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Boucher, époux de feu dame Jacqueline Coveney, fils de feu monsieur Joseph Boucher et de feu dame Eva Breton. Il demeurait à Ste-Catherine-la-Jacques-Cartier.Il est allé rejoindre son grand amour dame Jacqueline Coveney. ll laisse dans le deuil ses enfants tant aimés: Guy (Carole Belley), Lucie (Ghislain Bolduc), Lyne (Daniel Piche), Alain (Jocelyne Doyon) et Benoit (Manon Fortier); ainsi que ses 20 petits-enfants et ses 28 arrière-petits-enfants adorés. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et sœurs: feu Thérèse, feu Françoise, feu Marcel, feu Madeleine, feu Raymond, Annette, Louisette et feu Paul-André (Claire); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, autres parents et ami(e)s, sans oublier tous ceux et celles qui l'ont apprécié au cours de sa longue vie. Nos sincères remerciements au personnel soignant du CHSLD Côté Jardins pour leur dévouement et leur empathie en cette période de pandémie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut-St-Laurent et Côté Jardins, 4770, rue St-Félix, St-Augustin (QC), G3A 0K9, tél.: (418) 872-4936.