Déconfinement: Lévis hésite à permettre l'alcool dans les parcs

Lévis hésite à imiter Québec et à permettre la consommation d'alcool dans les parcs et a déjà décrété qu'elle n'organiserait pas de ciné-parcs, pour ne pas concurrencer les commerçants locaux.

«Nous, on ne veut pas concurrencer sur le terrain nous commerçants», a souligné en conférence de presse le maire Gilles Lehouiller. «Ça a été extrêmement difficile pour nos commerçants, cette période de pandémie», alors que 90 % d'entre eux ont été fermés pendant plusieurs semaines.

Sur la consommation d'alcool accompagnée d'un repas, les élus du comité exécutif sont d'accord, mais on attend de voir si on peut assurer la sécurité des usagers. Et on se questionne aussi sur la concurrence qui pourrait être faite aux restaurants et bars, alors que le déconfinement de ces commerces s'annonce pour le 15 juin. «Dans la semaine du 15 juin, on va statuer sur la consommation d'alcool.»

Une question de propreté est aussi sur la table en ce qui concerne les barbecues. «Avec les barbecues, il pourrait y avoir déversement d'éléments gras sur nos terrains. C'est des éléments qui ont l'air banal, mais il ne faut pas oublier que nos parcs sont fréquentés par les camps de jour.»

Pas de ciné-parcs

Contrairement à Québec, à Lévis, il n'y aura pas de ciné-parc. «On ne veut pas concurrencer nos salles de cinéma. Nous, on va plutôt appuyer nos commerçants et nos salles de cinéma», a avisé M. Lehouillier.