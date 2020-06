Des amis donnent des climatiseurs

Plusieurs aînés dans le besoin ne souffriront plus de la chaleur puisque quatre bons samaritains montréalais leur ont offert de précieux climatiseurs au cours des derniers jours.

« Ils ont sauvé mes parents », soutient Peggy Stamatoukos, qui a reçu le climatiseur pour ses parents malades mardi dernier.

Celle-ci demeure avec son père de 77 ans et sa mère de 71 ans dans un appartement du secteur Parc-Extension à Montréal. Les deux sont malades et souffrent notamment de problèmes respiratoires et de diabète.

« Notre climatiseur a brisé l’an dernier. Avec la COVID, j’ai perdu mon emploi et je ne savais pas où trouver l’argent pour en acheter un nouveau. Là, mes parents vont pouvoir respirer convenablement cet été. Je suis soulagée », dit Mme Stamatoukos.

Depuis vendredi dernier, Leah Lasry et son ami Benny Graur ont commencé la distribution de climatiseurs pour les aînés qui en ont besoin dans leur appartement, en résidence pour personnes âgées et même dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

Ils ont été amassés, notamment grâce à quatre donateurs qui ont décidé d’offrir 10 000 $ chacun, dont Mme Lasry fait partie.

Plus de 70 climatiseurs avaient déjà été livrés jeudi.

Rester loin de l’hôpital

Photo Cédérick Caron

« Ça va aider à me garder loin de l’hôpital. J’ai un cœur mécanique parce que mon cœur fonctionne à 5 % et je dois prendre 49 pilules par jour pour me soigner. La chaleur peut être très dommageable dans mon état », explique Alfred McLean, 62 ans, qui aura un appareil rafraîchisseur d’air pour la première fois de sa vie.

L’homme qui vit à l’ombre du Stade olympique, dans l’est de la métropole, a hâte à cette fin de semaine puisqu’un ami doit venir l’aider à l’installer.

« Vous ne pouvez pas vous imaginer comment ma vie vient de changer avec cette aide », poursuit M. McLean, qui était hospitalisé au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) lorsqu’il a rencontré Le Journal pour témoigner de sa gratitude.

Il n’est pas le seul dans cette situation.

« Vendredi dernier, ma mère de 87 ans a fait une crise d’angine. Quand les ambulanciers sont venus la chercher dans sa chambre, on m’a expliqué qu’il faisait chaud malgré les ventilateurs et que c’est probablement ce qui a déclenché la crise », relate Joanna Kotopoulis, qui a reçu un climatiseur pour sa mère.

« J’avais rempli une demande la veille de la crise. J’ai été surprise de recevoir un appel et l’appareil lundi. Elle sera confortable cet été et ça me soulage », poursuit Mme Kotopoulis, qui vit avec sa mère dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Leah Lasry a décidé de s’impliquer dans cette cause après avoir été consternée par le sort réservé aux aînés dans les CHSLD pendant la crise de la COVID-19. Et parce que par la suite, le gouvernement a tardé à mettre en place la climatisation des chambres.

« C’est regrettable que des gens du privé comme moi [soient] obligés de prendre les choses en main. Nos aînés ont contribué toute leur vie à notre société. On leur doit bien ça », affirme Mme Lasry, qui travaille comme conseillère financière.

Mères monoparentales

Parmi les demandes qu’elle reçoit, elle tente de cibler les gens plus vulnérables en raison de leur état de santé ou de leur revenu.

Ses amis et elle souhaitent aussi garder 30 des 300 climatiseurs afin de les offrir d’ici les prochaines semaines à des mères monoparentales.

En plus de son boulot, Mme Lasry fait quotidiennement le tour des magasins pour acheter les précieux appareils. Elle s’est même rendue jusqu’à Salaberry-de- Valleyfield, en Montérégie, à plus de 60 km de chez elle, pour récupérer 11 climatiseurs, le maximum que peut contenir son véhicule.

Jusqu’à mercredi, elle faisait la distribution avec son mari et des amis. Une compagnie de livraison, QA Courrier, s’en occupe maintenant gratuitement.

« C’est important d’aider les autres. J’ai été élevée dans une famille de classe moyenne qui m’a transmis cette valeur. Je suis contente de pouvoir aider comme je le peux », conclut Mme Lasry.

► Pour demander un climatiseur ou faire un don : acforseniors.ca