THERRIAULT, Pierre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 mai 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Pierre Therriault, époux de feu dame Huguette Mathieu, fils de feu dame Germaine Blouin et de feu monsieur Antoine Therriault. Il demeurait à Beaupré.La famille vous accueillera aule vendredi 5 juin 2020 de 13h à 16h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Dany (Richard Gagné), Steve (Caroline Thibault) et Julie (Danny Vézina); ses petits-enfants: Catherine et Samuel Lévesque (Ericka Deshaies), Marie-Pier (Ludovic Moore), Camille (Marc-Antoine Mathieu) et Chloé Therriault, Émy, Félixanne et Zac Vézina; ses frères et sœurs: feu Gilles (Jeannot Cloutier), Jacques (Huguette Gingras), Denise (Paul-Émile Langlois), Lisette (feu Richard Lemelin), Jean (Pauline Martin), Nicole (Raymond Gaulin) et Diane (Jean Brunet); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Mathieu: Jean-Marc (Carole Couillard), Roch (Francine Rousseau), Diane (Pierre Lapointe) et Donald (Linda Blais); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Sont disparus avant lui sa sœur Rita (Fernand Nadeau) et son frère Michel (Denise St-Germain). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec (Québec) G1W 2L4, Tél.: 418-656-6241 www.lesdiabetiquesdequebec.org.