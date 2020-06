Emmanuelle Latraverse: analyste politique en temps de crise

MONTRÉAL | Emmanuelle Latraverse découvre d’autres aspects de son métier d’analyste politique depuis le début de la pandémie et, surtout, d’autres manières de l’exercer.

Confinée dans les Laurentides, la journaliste de 45 ans, qu’on voit et entend notamment à TVA, LCN et QUB radio, a bien voulu tracer un portrait des soubresauts qui ont jusqu’ici affecté sa profession, juste avant d’aller aider sa fille de 9 ans à faire sa dictée quotidienne.

«C’est un miracle que ma fille ne soit pas apparue à la télé pendant que j’étais en ondes!», lance d’ailleurs Emmanuelle en riant.

Emmanuelle, qu’est-ce qui a changé dans le milieu de l’information à la télévision depuis le début de la pandémie?

«Ce qui a changé? (Elle éclate de rire) Le samedi 14 mars, on est tous entrés au bureau avec une fébrilité, une certaine anxiété et un poids sur les épaules, quant à la gravité de ce qui était en train de se passer au Québec. Cette première journée, j’étais encore assise à un mètre de Paul Larocque, et Mario Dumont se trouvait juste en face de moi (rires). Trois mois plus tard, je suis à 200 kilomètres d’eux, je ne les ai pas vus depuis six semaines, et je travaille de chez nous avec un iPhone pour faire de la télé. Je me suis inventé un studio maison. La collégialité me manque énormément; le fait d’être seuls, sans nos collègues avec qui on peut échanger spontanément, c’est très difficile. Comme journalistes, on n’est pas habitués à travailler seuls. Je n’aurais pas imaginé, il y a un an, que je pourrais jouer pleinement mon rôle d’analyste politique à TVA sans y mettre jamais les pieds!»

Justement, le samedi 14 mars, est-ce que vous croyiez que les événements allaient prendre une telle ampleur?

«Oui. Je ne l’aurais pas cru le 15 février, mais rendu au 14 mars, on voyait ce qui s’était passé en Italie, et la réponse qui était nécessaire à ça. Le soir du 13 mars, on pouvait prédire que le Québec allait être mis en confinement. Il s’agissait de savoir jusqu’où irait le gouvernement, mais le fait que nos vies étaient en train d’arrêter, d’être bousculées et chamboulées, qu’il faudrait réapprendre à s’organiser entièrement, oui, on le savait. Mais on ne le ressent pas et on ne le constate pas avant de voir les ravages au sein de notre propre société.»

Les journalistes sont souvent la cible d’attaques depuis le début de la crise, on remet souvent leur travail en question. Comment composez-vous avec les commentaires parfois durs?

«Ah, mon Dieu! Ce n’est pas facile... Je n’ai jamais vu ma boîte de courriels et mes fils de médias sociaux aussi inondés d’insultes, de commentaires violents. Je ne me suis jamais autant fait prêter de mauvaises intentions. Je ne dirais pas que je suis insensible à ça; ce n’est pas évident. Ça fait mal, ça blesse. J’y ai vu un reflet de l’angoisse, de la peur des gens et de la population en général. J’ai aussi vu le fait que les gens veulent beaucoup croire leurs dirigeants en temps de crise. Le fait de critiquer la gestion du gouvernement, c’est ce qui indisposait la population en général. Les gens ont parfois une perception que les journalistes aiment critiquer. C’est beaucoup plus facile, comme analyste politique, de lancer des fleurs au gouvernement, que de critiquer ce qu’il fait. Il faut donc redoubler de vigilance dans le ton, à quel niveau on est incisif, dans la nuance et le bénéfice du doute. Parce que le gouvernement prend des décisions très graves, qui ont des conséquences très graves. C’est le genre de situation où je sens encore plus le poids des responsabilités sur mes épaules.»

Comme analyste, quel regard jetez-vous sur la gestion de la pandémie par le gouvernement Legault?

«Monsieur Legault a maîtrisé le rôle du bon père de famille en début de crise. C’était alors un rôle plus facile à jouer; il s’agissait de rassurer la population. Quand les consignes et les décisions prises étaient lourdes de conséquences, les ramifications étaient immenses, mais elles étaient quand même relativement simples. Quand on se reporte aux premières semaines du mois de mars, on était dans le noir et blanc. Je pense que, plus on avance dans le temps, plus les choix auxquels le gouvernement est confronté sont complexes et difficiles, et il y a moins de réponses claires à y apporter systématiquement. Je pense que c’est ce qui complique sérieusement la tâche du gouvernement, d’autant plus qu’on se rend compte maintenant à quel point le Québec était mal préparé à cette pandémie.»

