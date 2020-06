LEMIEUX, Béatrice Gosselin



La doyenne de St-Vallier, Béatrice Gosselin, 102 ans et 11 mois, s'est éteinte le 31 mai 2020 à l'Hôtel-Dieu de Lévis.Elle est allée rejoindre son époux, feu Philippe Lemieux et ses parents; feu Emma Aubé et feu Philias Gosselin. Elle retrouvera la fratrie Gosselin dont elle était la dernière vivante. Lui survivent, ses enfants : Yves (Yvonne Leroux), Francine (Laurent Poiré), ils se souviendront d'elle, ses petits-enfants : Frédéric L. (Élise Asselin), Jean-Philippe L. (Nathalie Blouin), Caroline L. (Steeve Denault), Julie L. (Marc Beaulieu), David P., Catherine P. (Steve Hins), Alexandra P. (Stéphane Blais). Ils garderont son souvenir; ses arrière-petits-enfants : Océanne (Étienne Bolduc), Alexandre (Béatrice Lafontaine), Maria (Gabriel Cournoyer), Gabrielle, Félix, Raphaël, Valérie, Mérédith, Simon, Jérémy, Eliam, Victor, Émile et Sophia. Il l'aura fait arrière-arrière-grand-mère : Hayden Bolduc. Elle laisse aussi dans le deuil ses belles-sœurs; Lucille Lemieux et Madeleine Lemieux, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier l'équipe des soins palliatifs, spécialement Dre Kathleen Lemieux. Remerciement spécial à madame Ginette Roy et madame Elise pour les bons soins prodigués et à l'attention portée à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis : https://fhdl.ca/