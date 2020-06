LÉTOURNEAU, Jean-Luc



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 février 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Jean-Luc Létourneau, fils de feu Florence Prémont et de feu Philippe Létourneau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs: Florent, Lise-Ann (feu Jean Carrier), Ginette (Marcel Barrette) et Jean-Louis (Esther Guérin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, tél: 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org.