COLE, Norbert



Au CHUL, le 29 mai 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Norbert Cole, époux de madame Clémence Lapointe, fils de feu Alicia Quinton et de feu Walter-John Cole. Il demeurait à Sainte-Foy, Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils John; son petit-fils Justin; ses frères et ses sœurs: feu Patrick, feu Mary, (feu Guy Roberge), Thérèse (Maurice Patry), Alice, Patricia (feu Georges Fournier) et Phil (Lea Van Gorp); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Lapointe: Marcel (Louisette Fortier), Levis (Christiane Thomassin), Eskel (Josée Harvey, Lucie (feu André Tremblay), Georges et Jean-Yves; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Après des années à combattre la maladie, tu nous laisses en héritage ta résilience, ton grand courage et ta grande détermination. La famille tient à remercier le personnel du CHUL pour l'empathie et les bons soins reçus.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, téléphone: 418 683-8666, www.cancer.ca.