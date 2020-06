VÉZINA, Ghislaine Cyr



Au Centre d'hébergement Saint-Raymond, le 27 avril 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Ghislaine Cyr, épouse de monsieur Roland Vézina, fille de feu dame Antoinette Jacques et de feu monsieur Armand Cyr. Elle demeurait à Saint-Raymond.Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Roland Vézina; ses enfants: Jean-Yves (Sonia Paquet), Marie-Claude (Edward Jenkins), Maude (Mario Langlais), Chantale (Eric Tanguay), Line (Michel Belleau) et Sylvain; ses 14 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Lisette (feu Laurent Emond), feu Louiselle, Paulette, Marcelle (Hertel Lemieux), Nicole, Anne-Marie (Carol Lemieux), Agnès (Marcel Giguère), André, France (Marc Laflamme), Richard, Danielle (Robert Setlakwe) et Paule (Serge Provost); ses beaux-parents feu dame Regina Lortie et feu monsieur Sylvio Vézina; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina: feu Paul-Emile (Rita Benoit), feu Eva (George Moisan), feu Juliette (feu Jean-Marc Alain), feu Cécile (feu Yvon Gingras), Gabrielle (feu Damien Moisan), Marie-Rose (feu Léopold Trudel) et feu Rosaire. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.