Hugo Richard surpris de la signature de Adam Sinagra

Hugo Richard a été surpris de la signature du quart-arrière Adam Sinagra par les Alouettes de Montréal.

« Je suis content pour Adam qui est un bon gars et un bon quart-arrière, mais j’ai été surpris que les Alouettes le signent, a mentionné le pivot des Moineaux. J’ai été surpris qu’Adam n’ait pas été repêché par une équipe qui ne misait sur aucun quart-arrière canadien. Comme l’an dernier avec Chris Merchant, je vais bien m’entendre avec Adam. Ça va me faire un chum de plus dans l’équipe. »

Au terme du repêchage du 30 avril, les Alouettes ont retenu les services du pivot étoile des Dinos de Calgary. Parce qu’il ne possède pas d’expérience professionnelle et qu’il s’agissait de son année de repêchage, le Montréalais ne comptera pas dans le nombre de joueurs maximum (non counter) que l’équipe peut aligner au cours du camp.

« Ça ne change rien pour moi et je ne suis pas déçu, a assuré Richard qui amorcera sa deuxième saison dans la LCF. Je vais me présenter au camp d’entraînement avec la même mentalité. Avec cinq quarts-arrières au camp, c’est dommage parce que ça va diluer le nombre de répétitions que chaque gars aura. »

En attente

Quelles étaient les intentions des Alouettes quand ils ont mis l’ancien des Islanders de John Abbott sous contrat ? « Je ne connais pas leurs plans, a indiqué Richard. Danny (Maciocia) a dit que si j’étais pour faire l’équipe, ça allait se passer à la position de quart-arrière. Je me prépare pour jouer comme quart-arrière et c’est là que mes chances sont les meilleures. Tant mieux si je ne suis pas utilisé sur les unités spéciales, j’aurai plus de temps comme quart-arrière. »

« Je n’ai aucune idée des plans de l’équipe, poursuit l’ancien quart-arrière étoile du Rouge et Or de l’Université Laval qui a effectué son parcours en 2018 en soulevant la coupe Vanier pour une deuxième fois au cours de sa carrière. Peut-être que les Alouettes veulent garder un quart-arrière canadien dans l’entourage de l’équipe et ils veulent s’assurer d’avoir le meilleur possible. »

En attendant l’ouverture des camps d’entraînement, Richard continue de s’entraîner tout en occupant un boulot d’ingénieur. « Je suis prêt à partir, a-t-il précisé. J’attends juste ça. »