Photo courtoisie

Le 19 août 1992, l'Organisation des Nations Unies choisissait le 4 juin pour souligner la tragédie que vivent des milliers d'enfants à travers le monde. C'est la "Journée internationale des enfants victimes innocentes de l’agression. Le but de cette journée est de reconnaître les souffrances endurées par les enfants du monde entier, victimes de violences physiques, mentales et émotionnelles, et de mettre l'accent sur l'engagement des Nations Unies dans la protection de leurs droits.

Une centaine de masques

Photo courtoisie

Stéphan Guay, président de Transit Inc., de Lévis, qui fabrique, vend et distribue des pièces automobiles, a offert récemment une centaine de masques au Grenier Alimentaire de Lévis pour les besoins des bénévoles et des employés. De confection québécoise, les masques sont lavables et réutilisables. Le Grenier Alimentaire a, comme l'ensemble des organismes qui oeuvrent pour la sécurité alimentaire, vécu durement les dernières semaines de pandémie voyant le nombre d'utilisateurs augmenter en flèche. Sur la photo, Stéphan Guay de Transit, pièces d'auto(à droite) remet les masques à Jimmy Jolicoeur, membre du conseil d'administration du Grenier alimentaire de Lévis.

Playball

Photo courtoisie

En souvenir. Le 4 juin 1999. Le baseball organisé est de retour à Québec. Les Capitales de Québec disputent le premier match de leur histoire au Stade municipal. Étincelant sur le monticule, Michel Laplante (photo) mène les siens à une victoire de 8-2 sur les Diamond Dogs d'Albany devant 4743 spectateurs.

Anniversaires

Photo Getty Images

Jonathan Huberdeau (photo) attaquant des Panthers de la Floride de la Ligue nationale de hockey (LNH), 27 ans...Angelina Jolie, actrice américaine, ex-épouse de Brad Pitt, 45 ans...Benoît Goudreault de Cap-Rouge, sportif invétéré, 82 ans...Stéphanie Laurin, de chez Desjardins 42 ans...François Beauchemin, ex-défenseur québécois de la LNH, (Anaheim) 40 ans...Cecilia Bartoli, mezzo-soprano italienne, 54 ans...Gabriel Arcand, acteur québécois, 71 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 4 juin 2015. Adélard Thomassin (photo), 87 ans, accordéoniste folklorique, historien, porteur de tradition (un bâtisseur)...2018. Dwight Clark, 61 ans, ancien joueur emblématique des 49ers de San Francisco (1978-1987)...2014. Don Zimmer, 83 ans, entraîneur et gérant pendant près de 60 ans dans le baseball majeur...2013. Guy Martineau, 64 ans, frère d’Andrée, Hélène et des jumeaux Pierre et Jean Martineau (Avalanche du Colorado)...2013. Joey Covington, 67 ans, l’ancien batteur du groupe Jefferson Airplane...2012. Pedro Borbon, 65 ans, lanceur des ligues majeures (baseball)...2012. Herb Reed, 83 ans, musicien, vocaliste américain, membre des Platters...2011. Rolland Dion, 72 ans, maire de St-Raymond de Portneuf (2005-2011)...1999. Jacques Dion, 76 ans, syndicaliste, un des membres fondateurs de la CSD...1973. Murry Wilson, 55 ans, gérant des Beach Boys jusqu’en 1964.