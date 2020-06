La date limite à nouveau repoussée

La date limite pour soumissionner à un important appel de qualification lié au futur tramway a été repoussée pour la deuxième fois en deux mois.

Publié le 28 février, cet appel de qualification est la première étape d’un processus qui doit ultimement mener, à l’été 2021, au choix du consortium chargé de concevoir et de construire le tramway.

La date limite pour déposer les soumissions était initialement prévue pour le 28 mai. Dans un premier temps, elle a été repoussée au 26 juin. Cette semaine, cette date butoir a de nouveau été remise au 13 juillet.

« La Ville fait preuve de compréhension face à la situation exceptionnelle de la COVID-19 présentement en vigueur et aux enjeux de logistique que cela peut occasionner auprès des soumissionnaires », a expliqué David O’Brien, porte-parole de la municipalité.

Aucun retard sur l’échéancier

La Ville de Québec a également profité de l’addenda publié cette semaine pour publier quelques ajustements techniques à l’appel de qualification d’origine.

Le but était de « clarifier et préciser certains éléments techniques de mise en page et de support de transmission de documents, dans le cadre du processus de dossier de candidature, pour le faciliter », a ajouté M. O’Brien.

Même si la date limite est repoussée, la Ville de Québec assure que « le report de trois semaines [jusqu’au 13 juillet] n’affecte en rien l’échéancier global du processus d’approvisionnement ».

Ainsi, l’appel de propositions sera lancé à l’automne 2020 et la sélection du soumissionnaire privilégié se fera toujours à l’été 2021. La mise en service du tramway est encore projetée pour l’automne 2026.

Au cours des derniers mois, quatre appels d’offres liés au réseau structurant de transport en commun ont dû être annulés – et souvent repris par la suite – à cause de l’absence ou du peu de soumissionnaires.