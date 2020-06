Lego donne 4 millions de dollars contre le racisme

Copenhague | Lego, le géant danois de la brique en plastique, a annoncé jeudi sa décision de s'engager contre le racisme à travers des dons de 4 millions de dollars dans la foulée de la mobilisation mondiale contre la xénophobie et les violences raciales.

Ces dons sont destinés « à des organisations américaines (...) qui soutiennent les enfants noirs et d'autres (associations) qui éduquent tous les enfants à la tolérance et à l'égalité », a expliqué le groupe dans un communiqué transmis jeudi à l'AFP, sans préciser l'identité des bénéficiaires.

À l'heure où des dizaines de milliers de personnes manifestent contre la violence raciale aux États-Unis et à travers le monde après la mort de George Floyd, un Américain noir asphyxié par un policier blanc alors qu'il était menotté et ne présentait aucune résistance, Lego a souligné être « aux côtés de la communauté noire pour lutter contre le racisme et l'inégalité ».

Le géant du jouet a rappelé que l'inclusion comptait parmi ses valeurs fondamentales.

« Notre mission est d'inspirer et de développer les bâtisseurs du monde de demain, et cela inclut de les inciter à être tolérants, inclusifs et gentils », a insisté le groupe.

En 2019, 25% des bénéfices du groupe ont été alloués à la fondation Lego, qui œuvre notamment en faveur des enfants en détresse.

Aux États-Unis, Lego a annoncé avoir temporairement suspendu toute publicité en ligne, mais elle devrait reprendre dans les prochains jours.