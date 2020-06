Les salons et expositions en ont marre d’être ignorés par Québec

À l’instar des hôteliers, les professionnels des salons, foires et expositions du Québec, responsables de la moitié des revenus des centres des congrès de la province, se plaignent d’un manque d’écoute du gouvernement et s’inquiètent d’être tenus à l’écart de toute réflexion sur leur reprise des activités.

« Nous comprenons que le gouvernement est débordé. Mais après des semaines sans réponses, on se dit qu’ils ne nous considèrent pas. Ou bien encore, par ignorance, qu’ils n’ont aucune idée de notre importance », déplore Dominique Gagnon, le président de l’Association des professionnels en exposition du Québec (APEQ).

Énormes retombées

Celle qui s’estime ignorée par Québec regroupe plus d’une centaine d’entreprises du secteur, dont les centres de foire et congrès, les promoteurs d’expos et salons (de l’auto, de l’habitation, de la maternité, etc.), en plus d’une kyrielle de fournisseurs de services en tous genres (repas, audiovisuel, etc.). Bon an mal an, leurs événements sont responsables de 33 G$ de dépenses directes et de pas moins de 229 000 emplois au pays.

Dans une lettre adressée au premier ministre François Legault il y a dix jours, et dont Le Journal a obtenu copie, l’ADEP dit pouvoir contribuer à la reprise de l’économie et offre sa collaboration afin de jeter avec lui les bases d’une réouverture « responsable, sûre et efficace » des expositions au Québec.

Rien à voir avec les concerts

L’industrie tente sans succès depuis des lunes d’obtenir une rencontre avec le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Sa principale crainte est qu’il ne saisisse pas que les expositions sont d’abord des événements d’affaires qui n’ont rien à voir avec les « événements de masse » qu’offrent les festivals, concerts et événements sportifs.

Ses membres estiment en conséquence qu’ils ne devraient pas être soumis aux mêmes contraintes que les salles de concert et amphithéâtres, dont la réouverture tardera. Or, craignant les faillites, ils espèrent une reprise au plus tard pour l’automne.