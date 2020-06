LNH: «On se garde prêts pour un retour au jeu», affirme Anthony Beauvillier

Comme plusieurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), Anthony Beauvillier oscille entre la fébrilité et l’inquiétude à l’approche d’une possible reprise des activités dans le circuit Bettman.

L’attaquant québécois des Islanders aimerait revenir au jeu, mais il aimerait aussi obtenir davantage de certitudes quant aux risques liés à la COVID-19, qui a forcé l’arrêt de la saison 2019-2020 en mars.

«La Ligue nationale a tout mis en place pour qu'il y ait un retour au jeu, mais il y a toujours un bémol, a-t-il indiqué, jeudi, en entrevue à Dave Morissette en direct. Je ne sais pas si ça va vraiment arriver ou non. Il y a beaucoup de pourparlers (...) au bout de la ligne, ça nous prend plus de direction et de réponses. C'est un peu de l'inconnu pour tout le monde, mais c'est la vie quotidienne de tous les gens en ce moment.»

«On se garde prêts pour un retour au jeu», a-t-il ajouté.

À ce sujet, Beauvillier ne tourne pas les coins ronds. Il se garde très en forme en s’entraînant notamment aux côtés du défenseur québécois des Blues Marco Scandella, passé par le CH en cours de saison.

«Je me suis installé un petit gym dans mon garage ici donc chaque matin, il vient me rejoindre et on s'entraîne, et on se pousse, a expliqué Beauvillier. Donc c'est le "fun", ce ne sont pas des entraînements en solitaire.»

Malgré les huit ans qui séparent les deux athlètes, il y a une bonne relation qui se forme.

«Je peux maintenant l'appeler mon ami», a d’ailleurs indiqué Beauvillier, qui se dirigeait allégrement vers la meilleure saison de sa jeune carrière dans la LNH, cette année, avec une récolte de 39 points en 68 matchs.

Il a d’ailleurs senti qu’il franchissait un cap en 2019-2020.

«Tu veux le plus de responsabilités et de temps de glace possible (...) j'étais vraiment content de mon rôle, plus de responsabilités que l'année dernière, a-t-il souligné. Je me sentais plus impliqué dans les matchs, que l'équipe avait besoin de moi. Mentalement, ça fait une différence pour performer.»

Beauvillier est également revenu, durant l’entrevue, sur l’arrivée de Jean-Gabriel Pageau avec les Islanders et son amitié avec son prolifique coéquipier Matthew Barzal.