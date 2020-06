M’entends-tu? dans 190 pays

La première saison de M’entends-tu ? atterrit aujourd’hui sur Netflix dans 190 pays. La série de Télé-Québec a été doublée dans 30 langues. « Je n’avais aucune idée que c’était aussi gros ! » s’exclame Florence Longpré en entrevue.

Jointe au téléphone hier, la comédienne et coauteure (avec Pascale Renaud-Hébert et Nicolas Michon) peinait à trouver les mots pour décrire ses émotions.

« D’un côté, ça change rien ; je suis présentement chez nous en bobettes. Mais d’un autre côté, c’est immense ! C’est très contradictoire comme sentiment. »

Offerte sur Netflix Canada depuis novembre, M’entends-tu ? fait partie des rares séries québécoises à faire le tour du monde grâce au géant de l’écoute en continu. En 2017, la plateforme avait repêché les trois saisons des Beaux malaises de Martin Matte.

Ton authentique

M’entends-tu ? explore le quotidien de trois amies d’enfance (Florence Longpré, Mélissa Bédard, Ève Landry) issues d’un quartier excessivement défavorisé de Montréal. On y traite – avec beaucoup d’authenticité – de sujets graves et complexes, comme la santé mentale, la violence conjugale, la pauvreté, la toxicomanie et l’isolement.

Selon Julia Langlois, qui coproduit la série chez Trio Orange, les dirigeants de Netflix ont apprécié le réalisme sans fioritures et l’humour décapant de l’œuvre.

« Je suis vraiment contente pour nos créateurs. Je suis fière pour nos artisans. On a tellement de talent au Québec. On fait des petits miracles. Toutes nos productions méritent d’être vues. On mérite d’être reconnu pour notre expertise. »

Selon son dernier rapport émis en avril, Netflix compte 183 millions d’abonnés.

Échos à l’étranger

Gagnante de plusieurs prix Gémeaux, la série M’entends-tu ? s’est également illustrée en France. Elle a été sacrée Meilleure comédie au Festival Séries Mania de Lille. De son propre aveu, Florence Longpré ne croyait jamais qu’elle puisse trouver écho ailleurs.

« J’avais seulement écrit deux pièces de théâtre avant M’entends-tu ?. Ça sortait à Télé-Québec à 22 h 30 le soir. J’étais loin de penser à tout ça. Ma préoccupation, c’était de savoir si c’était possible de dire deux “tabarnak” dans une même scène. C’était d’autres batailles. »

La première saison de M’entends-tu ? a été réalisée par Miryam Bouchard, la seconde par Charles-Olivier Michaud. D’après Florence Longpré, la troisième, dont l’écriture est terminée, sera la plus drôle, mais également la plus triste.

« On va dans les extrêmes », précise celle qui poursuit l’écriture d’une nouvelle série qui sera réalisée par Philippe Falardeau.

► Au Québec, M’entends-tu ? peut également être vue sur Club illico et ICI Tou.tv Extra.

