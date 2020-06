Philippe Laprise et la fête nationale virtuelle sur Facebook

Privé de spectacles depuis le début du confinement, l’humoriste Philippe Laprise a décidé de se tourner vers Facebook pour continuer de divertir son public chaque semaine. En compagnie d’amis humoristes, il a présenté une série de vidéos live chaque mercredi soir, à 19 h, appelée Les Chroniqueurs.

« On est cinq à la base : moi, Sébastien Ouellet, Pascal Mailloux, Pierre-Luc Pomerleau et Jean-Michel Anctil, dit Philippe. On a aussi des invités. On écrit des chroniques et on s’amuse à les faire. Ça dure 50 minutes et c’est toujours agréable. »

Le 24 juin prochain, de 18 h à 20 h au facebook.com/PhilLaprise, l’humoriste proposera une édition spéciale des Chroniqueurs pour la fête nationale. L’événement en direct s’intitulera La Saint-Jean-Baptiste des Chroniqueurs et mettra en vedette ses habituels acolytes ci-dessus nommés ainsi que Stéphane Fallu, Neev et Frank Grenier.

La portion musicale sera assurée par Brigitte Boisjoli, Dominique Hudson et Pépé et sa guitare. Vincent Graton livrera quant à lui un discours patriotique.

Après cet événement spécial, Philippe Laprise prévoit faire une pause estivale de Facebook. L’humoriste attend aussi de savoir quand il pourra reprendre la tournée de son spectacle Je m’en occupe. « On a profité du confinement pour déjà commencer à écrire mon quatrième show, indique-t-il. Il y a aussi des projets télé. »

L’un de ceux-là a été annoncé il y a quelques jours. Cet automne, l’humoriste animera Cuvée comique, sur Z. « On recevra chaque semaine deux artistes comiques qui, au début de leur carrière, sont devenus amis, et qui le sont encore aujourd’hui. Ensemble, on va revisiter leurs débuts, avec les beaux moments et les autres. Mais surtout les autres. (rires) »

Au petit écran

Parlant du petit écran, l’humoriste a bien sûr profité du confinement des derniers mois pour regarder quelques séries télé. Son coup de cœur québécois ? La série Léo, sur Club illico, avec Fabien Cloutier. « Les folies qu’il y a là-dedans sont toujours drôles. »

Sur Netflix, il a beaucoup aimé la série documentaire The Last Dance, avec Michael Jordan. « Elle est extraordinairement bonne. J’en reviens pas le temps que ç’a pris avant que ça sorte parce qu’il avait peur que les gens le jugent. »

Côté cinéma, Philippe Laprise a regardé beaucoup de films en famille, dont Chérie, j’ai réduit les enfants. « J’ai redécouvert ça avec mes enfants et j’ai trouvé ça bien drôle ! Ça n’a pas trop mal vieilli. C’est un peu étrange comment ils ont fait les décors, mais ça reste intéressant. »

Il a aussi regardé la trilogie, « ou la neuvologie », de Star Wars, avec ses neuf films. « Et on a regardé beaucoup de films de Disney. »

Musicalement, il s’est replongé dans l’œuvre des Beastie Boys après avoir regardé le documentaire sur le trio hip-hop, Beastie Boys Story.

Sinon, l’humoriste a passé ses temps libres du confinement à faire du vélo, des marches et des feux à l’extérieur. « J’ai aussi développé une nouvelle passion pour les autos téléguidées. J’en ai acheté deux pour mon fils et moi. On se promène et on fait des sauts un peu partout. On a bien du plaisir ! »

Les suggestions de Philippe Laprise

Séries télé

Léo

The Last Dance

Les films