Plus de 40 artistes pour la Fête nationale

Plus d'une quarantaine d'artistes participeront au Grand spectacle de la Fête nationale du Québec, le 23 juin à 20h. Et pour la toute première fois, les quatre grands réseaux (TVA, Radio-Canada, V et Télé-Québec) retransmettront le spectacle en direct.

C'est à l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières que sera tournée cette grande célébration, en respectant les plus strictes consignes sanitaires. Sous le thème Tout le Québec à l'unisson, plus de 40 artistes prendront part au spectacle.

Les animateurs Ariane Moffatt et Pierre Lapointe accueilleront notamment Michel Rivard, Coeur de pirate, Patrice Michaud, Lara Fabian, Richard Séguin, Louis-Jean Cormier, Isabelle Boulay, Vincent Vallières, Alexandra Stréliski, Hubert Lenoir, Diane Dufresne, Paul Piché, Les Trois Accords, Les soeurs Boulay et Roch Voisine.

Le discours patriotique prendra la forme de contes, slam et chansons. Ils seront écrits et livrés par Fred Pellerin, Elisapie, David Goudreault et Christine Beaulieu.

« Les récents événements nous ont montré que lorsque les Québécois s'unissent, ils peuvent traverser les pires épreuves, a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault, par voie de communiqué. Sans les rassemblements, notre Fête nationale sera bien différente cette année, mais ça ne nous empêchera pas de célébrer notre fierté et notre culture, qui sont bien vivantes! »