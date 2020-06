Rachid Badouri animera «Nous pour vous» au profit des Banques alimentaires du Québec

Après les nombreux chefs contribuant actuellement à l’initiative de La Tablée des Chefs, voilà que plusieurs artistes s’ajoutent à la longue liste de ceux souhaitant soutenir les Banques alimentaires du Québec, cette fois en participant au spectacle-bénéfice Nous pour vous.

Animé par Rachid Badouri, l’événement sera diffusé sur la plateforme Yoop, le 18 juin à 20 h, en direct de la Place des Arts, à Montréal.

Monteront alors aussi sur scène Mehdi Bousaidan, Roxane Bruneau, Mélanie Couture, Mathieu Dufour, 2Frères, Eddy King, Loud, Laurent Paquin et Arnaud Soly.

Il s’agit de la quatrième année que l’humoriste est le porte-étendard de l’initiative créée en 2017, d’abord afin de soutenir les sinistrés des inondations. Depuis ses débuts, ce rendez-vous a permis d’amasser plus de 150 000 $ et de les redistribuer pour diverses causes.

Afin d’assister à la prochaine édition au spectacle sur le web, au coût de 16,99 $, on se rend au www.yoop.app.