Tempêtes Amanda et Cristobal: au moins 33 morts en Amérique centrale

San Salvador | Au moins 33 personnes ont été tuées depuis la semaine dernière en Amérique centrale lors du passage des tempêtes tropicales Amanda et Cristobal, selon un nouveau bilan officiel.

Au Salvador, les deux tempêtes ont fait 27 morts et 6 disparus, selon un nouveau bilan gouvernemental.

Amanda, qui s’est abattue sur la région dimanche, a par ailleurs fait au moins quatre morts au Honduras et deux au Guatemala.

Amanda et Cristobal ont provoqué inondations, glissements de terrain, coupures de courant et d’alimentation en eau potable. Selon la cheffe de cabinet du gouvernement du Salvador, Carolina Recinos, 11 179 personnes ont été évacuées et transférées dans 210 abris à travers le pays.

Les prévisions météorologiques indiquent que les fortes pluies pourraient se poursuivre jusqu’à vendredi ou samedi au Salvador, où les autorités ont appelé la population à rester en alerte.