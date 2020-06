Un ancien joueur de l’Impact tente sa chance en politique américaine

L’ex-milieu de terrain de l’Impact de Montréal Amir Lowery a annoncé jeudi qu’il se porte candidat au siège de délégué du district de Columbia à la Chambre des représentants pour les élections présidentielles américaines du 3 novembre.

Lowery reluque le poste occupé par la démocrate Eleanor Norton, élue en 1990.

Également photographe, l’homme de 36 ans possède plus d’une corde à son arc, lui qui a joué 24 matchs durant la dernière saison du Bleu-Blanc-Noir en North American Soccer League, en 2011. Ayant joué une seule minute en carrière dans la Major League Soccer (MLS), soit en 2005, Lowery est le responsable aux relations des joueurs du syndicat des athlètes du circuit Garber, la MLSPA.

Le natif de Washington est aussi le co-fondateur et le directeur de l’Open Goal Project, un organisme à but non lucratif qui vise à soutenir les jeunes joueurs de soccer essayant de relever les défis financiers et logistiques au sein de leur équipe respective.