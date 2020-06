Un minimum de 50 ans de détention réclamée par la Couronne

Si Ugo Fredette n’écope pas d’un minimum de 50 ans de détention, c’est comme si le tribunal disait que la vie d’un aîné, tué dans le seul but de lui voler sa voiture, ne valait rien, a martelé la Couronne.

« Avec respect à votre égard, on ne peut pas laisser passer ça. Il ne faut pas envoyer le message que quelqu’un qui fuit un meurtre peut faire ce qu’il veut, tuer n’importe qui, et il n’aura pas une heure de plus [de sentence] », a insisté Me Steve Baribeau.

Le procureur de la Couronne a soutenu avec fougue que le dossier d’Ugo Fredette était un cas d’exception.

« Si ce dossier-là ne mérite pas un cumul de peine, je ne sais pas quel dossier en mérite », a-t-il résumé, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Me Baribeau a entamé ce matin ses plaidoiries finales quant à la peine du tueur de 44 ans.

Au terme d’un procès devant jury, Ugo Fredette a été reconnu coupable en octobre dernier des meurtres prémédités de sa conjointe Véronique Barbe et d’Yvon Lacasse, un aîné dont il a volé la voiture pour fuir incognito.

Deux meurtres en moins d’une heure

Les deux homicides ont été commis en moins d’une heure le 14 septembre 2017, respectivement à Saint-Eustache et à Lachute, dans les Laurentides.

Ces verdicts ont automatiquement entraîné une condamnation à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Or, puisqu’il s’agit de « deux transactions criminelles distinctes » impliquant des victimes qui ne se connaissaient pas, la Couronne réclame que cette peine minimale soit doublée à 50 ans.

La loi canadienne permet de le faire depuis 2011.

Sur 31 dossiers de meurtres multiples jugés depuis, la moitié – 16 – ont écopé de période d’inéligibilité consécutives.

Et lorsque les assassinats ont été commis dans des séquences distinctes – à l’inverse du tueur Alexandre Bissonnette, qui a abattu six hommes d’un seul trait – presque tous les meurtriers ont écopé de peines minimales consécutives.

« Pourquoi ne suivriez-vous pas ce que huit ou neuf de vos collègues ont fait dans des situations semblables. Qu’est-ce qu’il y a ici qui pourrait vous amener à aller à contresens de ce qui s’est fait ailleurs au Canada ? » a demandé Me Baribeau à la juge de la Cour supérieure Myriam Lachance.

« Épouvantable »

Le procureur a affirmé ne voir « aucun facteur atténuant » dans les crimes commis par Fredette.

À contrario, il a répété qu’il était « épouvantable » que les deux meurtres aient été commis dans un contexte de domination, d’abord envers sa conjointe, puis envers un aîné vulnérable.

De plus, le tueur a assassiné deux personnes sous les yeux d’un enfant de 6 ans, qu’il a entraîné avec lui dans une cavale de 24 heures.

La cerise pour le gâteau, selon la Couronne, c’est que Fredette ne conçoit toujours pas que le garçon puisse avoir été traumatisé par les scènes auxquelles il a assisté.

Comme si avoir exposé un bambin à « des atrocités » n’était pas suffisant, le meurtrier a mentionné aux autorités carcérales qu’il regrettait de ne pas avoir fait témoigner celui-ci lors du procès, a poursuivi Me Baribeau.

« Ça parle tellement au niveau de la dangerosité de ce monsieur-là », a laissé tomber le procureur.

Fredette a interjeté appel des verdicts de culpabilité.

Son avocat, Me Louis-Alexandre Martin, conteste la constitutionnalité des peines consécutives, jugeant qu’elles sont « cruelles et inusitées ».

Les audiences se poursuivent cet après-midi.