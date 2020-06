Un monstre déguisé en homme

Avez-vous envie ou besoin d’une autre opinion personnelle sur le racisme « systémique » ou la COVID-19 ?

C’est ce que je pensais : non.

Le chroniqueur se sent obligé de parler de ce qui fait les manchettes.

Le résultat est que la troupe des chroniqueurs ressemble souvent à un banc de sardines : tous ensemble dans le même sens.

Horreur

Dépêchez-vous plutôt d’aller voir le documentaire en quatre parties Filthy Rich sur Netflix.

Quand on dit que la réalité dépasse la fiction...

C’est l’histoire terrifiante, incroyable de l’ultra-pédophile Jeffrey Epstein, qui fit une mégafortune dans des conditions jamais totalement élucidées.

Les emplois qu’on lui connaît auraient difficilement pu financer un tel train de vie.

Il possédait la plus grande maison privée à New York, sept étages au coin de la 5e Avenue et de la 71e Rue, une résidence somptueuse à Palm Beach, un ranch au Nouveau-Mexique, un appartement à Paris, un Boeing 727... et son île privée dans les Caraïbes.

Il cultivait une image d’homme mystérieux, discret, dans l’ombre, une sorte de Gatsby.

La très grande qualité du documentaire de Lisa Bryant est de donner la parole aux victimes plutôt qu’à des enquêteurs ou à des avocats « héroïques ».

On se demande d’abord comment ces jeunes filles pouvaient être aussi naïves, mais on comprend rapidement que ce roi des manipulateurs avait une habileté diabolique pour identifier leurs fêlures psychologiques et les exploiter.

Il avait un charisme indéniable, intimidant aussi, qui crève l’écran.

Toutes expliquent ou tentent d’expliquer leur difficulté à dire non, à riposter, leur impuissance, le lien de dépendance tordu qu’il créait et entretenait.

Son cas défie une grille d’interprétation féministe trop simple, car il s’était constitué une équipe d’agentes de recrutement féminines qui, contre de l’argent, l’alimentaient en chair fraîche.

C’était une pyramide de Ponzi de la perversion : chaque victime était payée pour se taire... et lui en amener d’autres, faisant de plusieurs des complices.

Il a pu poursuivre impunément pendant des décennies parce qu’il avait un réseau de contacts parmi les puissants qui anéantissait les efforts de la police et de la justice.

Donald Trump, Bill Clinton, le prince Andrew, Kevin Spacey, Harvey Weinstein, et la liste est trop longue.

Les dons à des œuvres de charité et aux partis politiques huilaient son système.

On reste abasourdi, révolté devant sa capacité à s’en tirer pendant si longtemps avec des petites tapes sur les doigts.

Dégoût

Je ris des conspirationnistes qui expliquent toujours tout par un complot d’autant plus habile qu’ils ne peuvent le prouver.

Cela n’empêche pas qu’il y a de vrais complots, et celui-là en fut tout un.

Est-ce qu’on réagit plus fortement quand on a, comme moi, une fille de l’âge des victimes ? Sans doute.

La mort d’Epstein en 2019, par suicide ou suicide « assisté », a dû soulager bien du monde toujours vivant.

Je doute que vous ayez déjà vu une démonstration aussi dégoûtante de ce que l’argent et le pouvoir peuvent acheter.

Allez voir. Ça glace le sang.