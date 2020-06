Une sénatrice républicaine dit hésiter à voter Trump en novembre

Une sénatrice républicaine a révélé jeudi avoir «du mal» à se décider à voter pour Donald Trump en novembre, en estimant que le réquisitoire corrosif contre le président américain publié par son ex-ministre de la Défense était «vrai» et «nécessaire».

Si la sénatrice Lisa Murkowksi appartient à l'aile modérée du parti et revendique sa liberté d'opinion, de telles déclarations restent néanmoins rarissimes au sein du camp républicain, resté largement fidèle au président américain au cours de précédentes crises, y compris lors de son procès en destitution.

Mme Murkowksi faisait référence aux mots durs publiés mercredi par l'ex-ministre de la Défense de Donald Trump, Jim Mattis, qui l'a accusé de «diviser» l'Amérique, secouée par un mouvement de colère historique contre le racisme et les violences policières depuis la mort de George Floyd, le 25 mai.

«De mon vivant, Donald Trump est le premier président qui n'essaye pas de rassembler les Américains», a écrit l'ancien général des Marines qui avait démissionné en 2018.

«J'ai trouvé que les mots du général Mattis étaient vrais, honnêtes, nécessaires et n'avaient que trop tardé», a déclaré Lisa Murkowski à des journalistes au Congrès.

«Il m'a semblé que nous arrivions peut-être au point où nous pouvons être plus honnêtes vis-à-vis des inquiétudes que nous gardons à l'intérieur, et avoir le courage de nos convictions pour le dire haut et fort».

Aux journalistes qui lui demandaient si elle comptait voter pour la réélection de Donald Trump en novembre, elle a confié: «J'ai encore du mal avec cela. Cela fait longtemps que j'ai du mal avec cela».

Souvent très critique de Donald Trump, un autre sénateur républicain, Mitt Romney, a lui jugé la tribune de Jim Mattis «très puissante».

Mais cet ancien candidat à la présidentielle et la sénatrice figurent parmi les très rares voix républicaines à s'être élevées ces derniers jours contre Donald Trump, la plupart des parlementaires évitant depuis lundi de commenter la gestion de la crise et des manifestations par Donald Tump, ou les mots de Jim Mattis.

S'il a souligné son «grand respect» pour le général, le sénateur Marco Rubio a ainsi déclaré, d'après Politico: «Ce n'est pas comme cela que je décrirai l'époque très difficile que traverse notre pays».