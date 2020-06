Vers une baisse des actions des fonds de travailleurs?

À la suite du difficile semestre qui vient de se terminer le 31 mai dernier, le Fonds de solidarité de la FTQ et Fondaction de la CSN devraient réviser à la baisse le prix de leurs actions respectives.

De combien ? La baisse ne devrait pas être dramatique, loin de là. Si je me fie à la « performance » des divers indices financiers au cours de ce semestre allant de décembre 2019 à mai dernier, la baisse devrait jouer dans la fourchette de 4 % à 9 %. Si tel est le cas, il n’y a vraiment pas de quoi s’inquiéter.

Voici les indices de référence sur lesquels je m’appuie pour effectuer les prévisions de rendement lors des six derniers mois :

Fonds canadiens équilibrés : -4,5 %

S&P/TSX de Toronto : -9,3 %

Petites capitalisations canadiennes : +4,1 %

BMO petites compagnies québécoises : -2,8 %

Indice Québec 30 : -17,4 %

Indice Québec 120 : -15,9 %

Obligations canadiennes Univers : +4,5 %

Obligations à long terme : +4,8 %

Bons du Trésor 91 jours : +0,9 %

Comme autre référence susceptible de nous donner un intéressant aperçu du rendement semestriel des portefeuilles, j’aime bien celle de la firme Aubin Actuaires qui porte sur les rendements des caisses de retraite en fonction de différentes allocations d’actifs, soit les trois indices suivants : obligations canadiennes (FTSE Canada univers), actions canadiennes (S&P/TSX), actions mondiales (MSCI Monde).

Ainsi, un portefeuille composé de 50 % d’obligations canadiennes et 50 % d’actions (25 % Canada, 25 % Monde) aurait bouclé le semestre (du 1er décembre au 31 mai) avec un rendement de 0 %.

À 35 % d’obligations et 65 % d’actions (32,5 % Canada/32,5 % Monde), le portefeuille aurait terminé le semestre à seulement -2 %.

On conviendra qu’un tel rendement semestriel variant de -2 % à 0 % est en soi une sacrée bonne performance pour un semestre marqué par une grande déconfiture boursière (-35 % de la mi-février au 23 mars dernier) et une paralysie économique sans précédent à cause de la COVID-19.

QUE FAIRE ?

Si vous avez l’intention d’effectuer une contribution REER dans le Fonds de la FTQ ou Fondaction de la CSN, vous devriez attendre après la révision officielle du prix de l’action pour effectuer votre cotisation. Les probabilités d’une révision à la baisse sont très élevées. Et dans le « pire » des cas, s’il y avait une miraculeuse hausse, elle sera minime !

D’autre part, si vous faites partie des actionnaires (à la préretraite ou de 65 ans et plus) qui ont le droit de sortir leurs billes des fonds FTQ et CSN, et que vous ne voulez pas prendre le moindre risque, vous devez effectuer votre demande de retrait avant l’annonce du nouveau prix de l’action. Ainsi vous bénéficierez du meilleur des deux prix, soit le prix actuel ou le prix révisé.

La révision du prix de l’action du Fonds FTQ sera annoncée à la fin du mois de juin et celle de Fondaction de la CSN le jeudi 9 juillet.