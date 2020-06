ROY, Gervais



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Gervais Roy au CHSLD de Ste-Croix, le 2 juin 2020, à l'âge de 84 ans et 4 mois, entouré de l'amour des siens. Il laisse dans le deuil son épouse, Madeleine Desrochers, ses filles: Marie (Richard Roussel), Lise (Michel Sénéchal), Annie; ses petits-enfants: Mélissa (Bruno Lamoureux), Jean-Philippe, François (Roxanne Maltais), Pierre-Karl; ses arrière-petits-enfants: Megan et Jake; ses frères et sœurs: Jean-Guy, Marc-André, Sylvaine, Roseline (Rémi Bergeron), Normande (Jacques Bellavance), Mireille, Lisette (Gilles Nadeau), Madeleine (Yvon Laroche), Denis (Francine White), Jean-Noël (Jocelyne Demers), Martin (Francine Beaulieu), Laval (Anne Déry), Chantal, Clodin (Lorraine Picard), sa belle-sœur, Huguette Bergeron; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux amis.Nous tenons à remercier sincèrement le personnel soignant du CHSLD de Ste-Croix pour les bons soins qui lui ont été prodigués.