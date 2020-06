8 beaux endroits où louer des prêt-à-camper cet été

Depuis le 1er juin, il est possible de réserver des terrains de camping un peu partout à travers la province, que ce soit pour planter sa tente ou stationner son véhicule récréatif.

Il est aussi possible de louer des prêt-à-camper, une option particulièrement intéressante pour ceux qui ne voulaient rien savoir du camping avant de vivre un confinement, et qui ne sont pas équipés!

Voici 8 endroits de choix où louer des tentes de luxe, des cabanes en nature et d’autres types de prêt-à-camper à travers le Québec:

Huttopia Sutton: royaume du «glamping»

Cantons-de-l’Est

Sur ce vaste site boisé de Sutton, on trouve 80 tentes de prêt-à-camper de trois styles et niveaux de confort différents. Les unités sont faites de toile et de bois, sont dotées de vrais matelas et peuvent loger de 2 à 6 personnes. Vingt d'entre elles ont leur propre salle de bain. Sur place: piscine chauffée (ouverture à confirmer) et resto servant des pizzas sur feu de bois (pour emporter seulement, pour le moment).

À partir de de 67$ par nuit pour la tente la plus simple / à partir de 128$ pour la plus élaborée. Aussi sur place: 15 terrains de camping et 40 petits chalets. Info: canada-usa.huttopia.com/site/sutton

Camping Falaise-sur-Mer: la #roulottelife

Charlevoix

Perché dans les hauteurs de Saint-Siméon, ce camping est célèbre pour ses vues sur le fleuve et sur les bélugas. En plus d’emplacements de camping et de chalets-maisonnettes, on peut y louer deux refuges (sans salle de bain) et une variété de roulottes (avec services) pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. Du prêt-à-camperdifférent des tentes habituelles!

À partir de 95$ par nuit pour le prêt-à-camper. Nombreuses activités sur le site (vérifier les mises à jour COVID-19). Info: www.camping-falaisesurmer.com

Alfred le voisin d’Oscar: yourtes cachées

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Loin du tumulte, en pleine nature, les 4 yourtes luxueuses de chez Alfred le voisin d’Oscar sont installées sur les falaises sur fjord du Saguenay, au bout de petits sentiers. Conçues pour 4 personnes, elles sont tout équipées (lits, cuisinette, douche, bain, toilette sèche) et leurs terrasses sur les rochers permettent d’admirer les couchers de soleil.

À partir de 180$ par nuit. À proximité du parc national du Fjord-du-Saguenay. Info: www.alfredoscar.com

Cime Aventures: rivière de rêve

Gaspésie

Impossible de ne pas être hypnotisé par les eaux translucides de la rivière Bonaventure. Cime Aventures propose des descentes sur ce cours d'eau magique, mais aussi différents types de prêt-à-camper à quelques pas des flots: cabine, yourte ou tipi. Ces petits hébergements ont de vrais lits, des cuisinettes et l’électricité, mais pas de salle de bain (blocs sanitaires à proximité). Pour 2 ou 4 personnes.

À partir de 69,99$ par nuit. Aussi offerts: mini-chalets sur pilotis et sites de camping. cimeaventures.com

Parc national du Mont-Tremblant: «camping cubes»

Laurentides

Les options de «glamping» sont nombreuses dans ce parc national aux mille et une activités. En plus des populaires tentes Huttopia, on y retrouve désormais les prêt-à-camper Étoile, genre d’hybrides cubiques à mi-chemin entre la tente et le chalet. Ils offrent trois lits, de quoi cuisiner, une terrasse couverte, mais pas de salle de bain (bloc sanitaire à proximité).

Sébastien Larose / Sépaq

À partir de 109$ par nuit pour les prêt-à-camper Étoile + les frais d’accès au parc. Info: www.sepaq.com/pq/mot (D’autres parcs nationaux du Québec offre ce type d’hébergement.)

Parc naturel régional de Portneuf: séjour rustique

Région de Québec

Ce parc est bien connu pour sa grotte Le Trou du Diable (fermée pour l’été 2020), mais aussi pour sa rivière (Sainte-Anne), ses 70 km de randonnée et ses options de camping. Côté prêt-à-camper, on trouve des tentes sans électricité ni eau courante, équipées d’un poêle à bois, d’un lit et d’un futon ainsi que d’éléments pour cuisiner. Style minimaliste, pour 4, en nature.

À partir de 81$ par nuit. Camping et chalets sur place également. Info: parcportneuf.com/pret-a-camper

Parc de Gros-Cap: les falaises rouges

Îles-de-la-Madeleine

Il est beau, le parc de Gros-Cap, avec ses falaises rouges sculptées par l’érosion. Et ses prêt-à-camper sont beaux aussi! Il s’agit de micro-chalets inspirés des cabanes de pêcheur d’autrefois (les salines) et d’une mini-roulotte au look rétro des années 1930. Dans les deux cas, on dort dans un lit confortable, on a de quoi cuisiner et les blocs sanitaires sont à proximité. Pour 2 ou 4 personnes.

Prix en haute saison: 95$ par nuit ou 615$ par semaine pour les salines / 55$ par nuit pour la mini-roulotte. Camping, auberge de jeunesse et activités nautiques sur place. www.parcdegroscap.ca

PETIT RAPPEL COVID-19: