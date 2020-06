Aldo payera les frais juridiques des manifestants arrêtés

En difficulté financière, au point d’avoir dû se protéger de ses créanciers, la montréalaise Aldo offre de payer les frais juridiques des membres de son personnel qui ont pu être arrêtés et détenus à l’occasion de manifestations contre la brutalité policière.

C’est l’engagement qu’a pris la multinationale, lundi sur Twitter, dans le cadre des manifestations citoyennes organisées aux États-Unis, au Québec et ailleurs dans le monde, à la suite du décès controversé et filmé de George Floyd, un Afro-Américain alors détenu par la police.

Rappelons que le 7 mai, l’entreprise de la famille Bensadoun a déposé une demande de protection contre toute poursuite de créanciers au Canada, aux États-Unis et en Suisse. Ses dettes excèdent les 662 millions $ et 300 employés de son siège social montréalais ont perdu leur gagne-pain.

Faire mieux

Dans un message diffusé en anglais sur Twitter, Aldo soutient qu’il ne suffit pas de croire en l’égalité. « Nous devons travailler plus fort et nous devons faire mieux ».

Parmi ses engagements, l’entreprise écrit : « Tous les membres de notre équipe qui sont détenus alors qu’ils participent à une manifestation pacifique verront leurs frais juridiques payés par la société. »

Par ailleurs, Aldo a pris l’engagement d’orienter ses efforts de formation afin que ses équipes passent de « non racistes à antiracistes ». Elle s’engage aussi à créer une ligne spéciale pour que clients et employés puissent dénoncer le moindre signe de racisme ou de préjugé dans ses magasins.

Quelque 2500 sociétés et organisations figurent parmi ses créanciers. Du nombre, Aldo doit entre autres 40 millions $ à Investissement Québec, 95,65 millions $ à la Banque de Montréal, 87,68 millions $ à la Banque Scotia et 75,3 millions $ à Exportation et développement Canada.