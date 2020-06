Argentine: confinement dans les grandes villes, assouplissement dans les régions

Buenos Aires | L’Argentine va prolonger jusqu’au 28 juin les mesures de confinement dans les grandes villes touchées par le Covid-19, notamment Buenos Aires, alors que les régions ne comptant pas de cas ne seront soumises qu’à des mesures de distanciation sociale, a annoncé jeudi le président Alberto Fernandez.

« Il y aura deux types de quarantaine » pour lutter contre l’épidémie de nouveau coronavirus, a expliqué M. Fernandez, lors d’une conférence de presse : « l’une sera une quarantaine d’isolement et l’autre de distanciation sociale ».

L’Argentine, pays de 45 millions d’habitants, a enregistré depuis début mars plus de 20 000 cas cas de Covid-19, dont 608 décès, selon les derniers chiffres officiels.

L’agglomération de Buenos Aires et ses 14 millions d’habitants, la zone la plus dense du pays, reste la plus touchée avec « 85% des cas », a précisé le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Selon le président argentin, « il n’y a pas de circulation importante » du virus dans 18 des 24 provinces du pays, où les mesures de restriction seront donc assouplies, avec le rétablissement de nombreuses activités.

Seuls les rassemblements importants, les manifestations sportives ou les concerts, resteront interdits partout.

La situation économique du pays, en récession depuis 2018, s’aggrave avec la crise sanitaire, avec des prévisions de baisse du Produit intérieur brut (PIB) oscillant entre 7% et 10%.

En Argentine, un confinement obligatoire est en vigueur depuis le 20 mars, mais certaines autorités municipales et provinciales ont déjà été autorisées à assouplir les mesures, en particulier dans les régions qui comptent peu de cas.