COVID-19: plus de 94 000 infections au pays

MONTRÉAL – Le Canada a franchi vendredi la barre des 94 000 infections liées à la maladie à coronavirus.

Ainsi, 94 325 Canadiens ont été déclarés positifs depuis le début de la crise sanitaire, dont 7702 personnes qui ont perdu leur combat contre la maladie.

Le Québec, principal foyer de contamination au pays, a rapporté vendredi 255 nouveaux cas, pour un total de 52 398, déplorant aussi 50 morts supplémentaires, pour un total de 4935 décès. La Belle Province s’approche ainsi des 5000 décès.

À Montréal, la ville la plus touchée au Canada, on compte désormais 26 025 cas, soit la moitié des infections de la province.

Depuis le début de l’offensive contre la COVID-19, 477 017 Québécois se sont soumis à un prélèvement pour savoir s’ils avaient contracté la maladie, dont 12 914 personnes en date du 3 juin, journée la plus récente disponible.

L’Ontario a pour sa part déclaré 344 nouvelles infections, portant son total à 29 747 cas. La province la plus populeuse comptabilise maintenant 2372 décès, soit 15 de plus en 24 heures. À ce jour, plus de 809 000 tests ont été réalisés en sol ontarien.

Le Nouveau-Brunswick n’a recensé aucun nouveau cas vendredi ni décès.

COVID-19: la situation au Canada

Québec: 52 398 cas (4935 décès)

Ontario: 29 747 cas (2372 décès)

Alberta: 7091 cas (146 décès)

Colombie-Britannique: 2632 cas (166 décès)

Nouvelle-Écosse: 1058 cas (61 décès)

Saskatchewan: 648 cas (11 décès)

Manitoba: 298 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 136 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 94 325 cas (7702 décès)