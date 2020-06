Défi majeur pour les hôtels de l’Est-du-Québec

L'industrie hôtelière dans l’Est-du-Québec doit retrousser ses manches en vue de la période estivale. Les pertes occasionnées par la pandémie sont énormes et pour certains hôtels, la route sera longue avant de pouvoir retrouver un équilibre budgétaire.

Le Groupe Riôtel qui détient trois hôtels en Gaspésie révèle un dur constat. Près de deux ans seront nécessaires avant de retrouver une stabilité financière. «Les pertes de 2020 seront dans les sept chiffres. On ne pense pas retourner à la rentabilité avant 2022», constate le président, François Rioux.

Au Bas-Saint-Laurent, le regroupement hôtelier C Hôtels Le Navigateur a vu sa clientèle chuter drastiquement. «On est passé à un 80-90 % où on était presque complets à cette période-ci de l'année; récemment, on était rendu à un 5 peut-être 10 % seulement», admet Roxanne Bourgault, directrice générale de l’établissement à Rimouski.

Les hôtels ont dû consacrer une bonne partie de leur budget à l’achat d’installations supplémentaires afin de contrer la propagation de la COVID-19. Des formations ont été nécessaires pour le personnel afin d’assurer une désinfection optimale dans le but de protéger les employés et les usagers. Pour chacune des chambres, une quarantaine de 24 heures est nécessaire avant l’arrivée du client et 24 heures après son départ. Une situation qui demande de l’adaptation et qui amène son lot de défis.

«On a décidé de s'approprier un jeu pour l'attribution des chambres qui s'appelle le Tétris. Il faut vraiment penser à tout désinfecter, il faut s’imaginer tout ce que le client aurait pu toucher dans la chambre», explique Mme Bourgault.

«C'est des pertes qui sont énormes. Tous les protocoles, les achats, les changements. On le voit déjà depuis les dernières semaines, les coûts d'opération prennent presque le double de temps», enchaîne François Rioux.

Mais depuis la réouverture des régions, le volume d'appels augmente. Le nombre de demandes de réservation pour l'été est encourageant et certains semblent voir apparaître la lumière au bout du tunnel.

«Là on commence à monter, on est rendu pas loin du 40 % donc ça va très bien, sachant qu'on peut aller jusqu'à 50-60 % de notre capacité. On a bon espoir d'être complet. On dirait que les gens tout d'un coup se réveillent et se disent que c'est les vacances maintenant. Alors faites vite vos réservations!» conclut la directrice générale du C Hôtels Le Navigateur, à Rimouski.