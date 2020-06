Des orages et du soleil en fin de semaine

Des orages et du soleil sont attendus en fin de semaine sur le Québec.

Les possibilités d’orages seront présentes samedi, après une nuit qui aura déversé entre 10 et 15 mm de pluie dans la région montréalaise, l’Estrie et la vallée de l’Outaouais.

Plus au nord, jusqu’en Gaspésie, les passages pluvieux arroseront samedi dans la matinée, avec quelques millimètres à Gaspé, et jusqu’à 10 mm à Québec.

Dimanche sera à l’opposé, une journée ensoleillée avec quelques passages nuageux sur l’ensemble de la vallée du Saint-Laurent et de l’Outaouais.

Du côté des températures, elles s’échelonneront de jour entre 20 et 22 degrés Celsius à Montréal, 14 et 18 à Québec, 18 et 20 à Sherbrooke.

Lundi devrait ressembler en tout point à dimanche, tant dans le ciel que du côté du mercure.