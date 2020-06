En Espagne, l'industrie s'inquiète sur son avenir post-pandémie

MADRID | Trois mille emplois supprimés chez Nissan, cinq cents dans l’aluminium: pandémie et confinement ont précipité des décisions de fermeture d’usines en Espagne où le futur de l’industrie préoccupe.

La semaine dernière, une foule d’employés en colère manifestait devant l’usine Nissan de Barcelone, après l’annonce de la décision du groupe de la fermer en décembre, supprimant 3 000 emplois directs et quelque 22 000 indirects selon les syndicats.

Au même moment, des pneus brûlaient devant le site du fabricant américain d’aluminium Alcoa à Lugo en Galice (nord-ouest), où la multinationale compte supprimer 534 emplois et arrêter la quasi-totalité de la production de l’une des deux usines du complexe.

L’américain Ford lançait lui un plan de départs volontaires de 350 postes pour son usine de Valence.

Dans ce contexte amer, le chef du gouvernement Pedro Sanchez a annoncé qu’un plan de soutien au secteur automobile était en préparation.

Les syndicats craignent eux pour la sidérurgie et l’aluminium, déjà mal en point.

«L’urgence est de déterminer quels sont les secteurs stratégiques dans notre pays et savoir qu’il faudra aider ces entreprises pour qu’elles soient compétitives», déclare Pedro Hojas, secrétaire général du syndicat UGT-Fica, estimant que cette planification fait cruellement défaut.

«Grand échec»

L’industrie espagnole, qui emploie six millions de personnes, souffre depuis longtemps du désintérêt des pouvoirs publics dans un pays où le développement économique a été beaucoup axé sur la construction et le tourisme, dénoncent syndicats et économistes.

Pourtant, les emplois industriels sont généralement plus stables et mieux payés que la moyenne, alors qu’un tiers des emplois en Espagne sont temporaires.

«L’industrie est le grand échec de l’économie espagnole de ces vingt dernières années (...) Le coronavirus est la dernière chance de nous rendre compte de l’importance de la politique industrielle», prévient Xavier Ferras, professeur à l’école de commerce Esade.

Pour Fernando Fernandez, professeur de l’école de commerce IE, la fermeture de l’usine d’aluminium d’Alcoa était une «mort annoncée». Celle d’une usine vorace en énergie dans un pays où l’électricité est chère.

«La COVID accélère un processus qui remonte à longtemps», résume-t-il.

Le secteur automobile, pilier de l’économie espagnole à qui il fournit 10 % de son PIB, est lui frappé de plein fouet au moment où il était déjà empêtré dans la difficile transition vers la voiture électrique.

Secteur automobile «désorienté»

Après l’entrée en vigueur du confinement mi-mars, toutes les usines automobiles d’Espagne, deuxième constructeur européen après l’Allemagne, ont été mises à l’arrêt pendant plusieurs semaines.

«Le secteur automobile traînait déjà le problème de l’adaptation à un nouveau marché (...) Ce processus de changement s’accélère, car il n’y a plus de ventes», souligne José Manuel Casado, spécialiste des politiques industrielles pour le syndicat Commissions ouvrières.

«Tout le secteur automobile s’est vu soumis à une interruption sans précédent, ils sont totalement désorientés et toutes les marques redistribuent leurs opérations», ajoute Xavier Ferras.

Le plan de redressement de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi prévoit par exemple de recentrer Nissan sur la Chine, le Japon et l’Amérique du Nord tandis que Renault se focalisera sur l’Europe.

Même si de nombreuses usines automobiles espagnoles sont bien plus compétitives que celle de Nissan, leur activité repose en grande partie sur les exportations et la santé des grandes marques mondiales.

Or, «la COVID provoque un repositionnement brutal de toutes les stratégies européennes dans un pays qui dépend des décisions d’entreprises extérieures», souligne M. Fernandez.

L’Espagne dépend d’autant plus de l’étranger qu’elle souffre d’un cruel retard d’investissement dans la recherche et développement, ce qui rend encore plus difficile de rapprocher usines et centres de décisions, estime Xavier Ferras: elle n’y consacre que 1 % de son PIB contre 3 % en moyenne dans l’Union européenne, selon lui.

L’industrie des énergies renouvelables, éoliennes en tête, ainsi que celle des composants automobiles, moins affectée par les mutations de l’industrie, pourraient toutefois tirer leur épingle du jeu, estime Fernando Fernandez.