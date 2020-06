Faites de la façade de votre maison un jardin comestible

Vous aimeriez que la façade de votre maison soit constituée d’un aménagement productif et nourricier ? Plutôt que d’y retrouver uniquement des plantes ornementales, vous pouvez planter devant votre résidence des arbustes fruitiers, des plantes potagères, des fines herbes et des fleurs comestibles !

Politiques municipales

De nombreuses municipalités québécoises se sont dotées récemment de politiques d’agriculture urbaine et la culture de plantes potagères est maintenant permise en façade des maisons sur leur territoire.

L’aménagement paysager comestible est une technique qui consiste à créer un jardin dans lequel sont cultivées des plantes qui peuvent être mangées. Un aménagement comestible peut être composé à la fois d’arbres à noix, d’arbres et d’arbustes fruitiers, de légumes, de fines herbes et de fleurs comestibles. En introduisant diverses espèces de plantes comestibles dans votre jardin, cela favorisera la création d’un lieu de vie fonctionnel et écologique tout en produisant des aliments sains, frais et locaux.

Toutefois, les plantes potagères telles que les tomates sont considérées par plusieurs personnes comme étant peu esthétiques et doivent à leur avis être cultivées le plus loin possible de la maison, hors de la vue. Cette conception n’est pas tout à fait juste puisque de nombreux végétaux comestibles, comme la bette à carde, le kale, le persil et le piment, par exemple, sont aussi jolis que le sont bien des fleurs. Ainsi, puisqu’il comprend des plantes tout aussi belles que bonnes, un aménagement paysager comestible peut être installé partout, en façade d’une résidence comme sur une terrasse.

Le calendrier du jardinier

Travaux à effectuer au début de juin

Planter les annuelles et les plantes potagères d’origine tropicale ainsi que les plantes bulbeuses à floraison estivale qui sont sensibles au froid.

Débuter la fertilisation des plantes potagères et fleurs annuelles cultivées en contenants.

Tailler le feuillage des bulbes à floraison printanière lorsqu’il est fané et jaune.

Tuteurer les grandes vivaces.

Tailler les conifères à aiguilles, comme les épinettes.

Photo courtoisie, Albert Mondor

Introduire des végétaux comestibles dans un jardin existant

La meilleure méthode pour intégrer des végétaux comestibles à l’aménagement existant d’une façade de maison est assurément de les planter dans les platebandes en compagnie des plantes ornementales typiques, un peu comme on le fait chaque printemps avec les fleurs annuelles. Avec le temps, il sera possible d’en venir à la transformation de votre aménagement non productif en un jardin comestible et utilitaire.

Une autre façon simple et efficace d’introduire des plantes comestibles dans un aménagement paysager existant est assurément de les cultiver en contenant. Cultivées en pot ou en bac, les plantes potagères et les fines herbes peuvent ainsi être facilement intégrées aux platebandes existantes ou sur une terrasse.

Photo courtoisie, Albert Mondor

Se servir de contenants

Une foule de végétaux comestibles sont bien adaptés à la culture en contenants. Les fines herbes et les légumes-feuilles figurent parmi les plantes potagères les plus faciles à cultiver en pots. Plusieurs cultivars d’aubergines, de tomates et de poivrons de petite taille ont également été développés ces dernières années et conviennent eux aussi à la culture en contenants. D’autre part, certains arbustes fruitiers comme le camérisier et le framboisier peuvent également être cultivés en pots sans difficulté.

Photo courtoisie, Albert Mondor

Créer un aménagement comestible

Lors de la création d’un nouvel aménagement paysager comestible, la première étape consiste à intégrer aux plantations des arbres et des arbustes fruitiers.

Vous pouvez évidemment planter un pommier ou un prunier, mais je vous suggère plutôt d’opter pour des arbres fruitiers bien rustiques et nécessitant peu d’entretien, tels que l’amélanchier, l’argousier ou encore les cerisiers faisant partie de la série SK, tels que « Romeo » et « Valentine ».

Si vous jardinez en milieu urbain et que vous possédez un terrain aux dimensions restreintes, plutôt que de planter un arbre fruitier, tournez-vous vers des arbustes fruitiers de petit format ou plantez un kiwi arctique, un arbuste fruitier grimpant parfaitement rustique sous notre climat. Récemment développés, certains cultivars de bleuetiers, de camérisiers et de framboisiers ont des petites dimensions et conviennent parfaitement aux aménagements urbains ou à la culture en contenants.

Photo courtoisie, Albert Mondor

Place aux plantes potagères vivaces

Une fois la structure donnée à un aménagement paysager comestible, il reste ensuite à introduire des plantes herbacées comestibles, telles que des légumes vivaces et annuels, des fines herbes et des fleurs comestibles comme les hémérocalles, les œillets, les soucis et les tagètes.

Parmi les plantes potagères vivaces les plus populaires pour la création d’un aménagement paysager comestible, mentionnons l’asperge, le chervis, qui possède une racine blanche sucrée très allongée semblable à celle du panais, le chou marin, dont les feuilles charnues possèdent un goût de chou très concentré, les fraises, l’oseille, la livèche et l’oignon égyptien.

Ces végétaux comestibles vivaces peuvent être plantés à la base des arbustes et des arbres et associés selon les mêmes principes qui régissent la création des platebandes typiques, soit en fonction de leurs hauteurs, formes et couleurs. On doit aussi tenir compte de leurs exigences et de leur compatibilité.