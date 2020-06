Hockey Canada comptabilisera les incidents racistes

Hockey Canada mettra sur pied une équipe qui effectuera des suivis sur les incidents de racisme, d’intimidation et d’harcèlement au sein de l’organisation.

«Alors que nous n’avons jamais spécifiquement suivi les incidents de moqueries, d’insultes ou d’intimidation basés sur la race, les récents événements nous ont indiqué qu’il y avait un manque à combler, et nous en ferons plus», a révélé Hockey Canada dans un communiqué envoyé au réseau TSN, vendredi.

Il sera désormais plus facile de rapporter des actes de racisme ou d’intimidation à Hockey Canada, qui gère tout ce qui touche à ce sport, d’un bout à l’autre du Canada. Des bases de données plus complètes en ce qui à trait à ce type de comportement selon établies à temps pour la saison 2021-2022.

Les États-Unis, via USA Hockey, ont commencé à comptabiliser les incidents de la sorte il y a un an. En 2019-2020, 47 pénalités de match ont été décernées en lien avec des propos racistes et 196 autres pour des commentaires visant l’orientation sexuelle.

Hockey Canada a également révélé vouloir plus de diversité parmi les directeurs de l’organisation. Actuellement, les 10 sièges sont occupés par des hommes blancs. Des élections doivent avoir lieu l’automne prochain.