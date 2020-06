Hockey : été ou hiver ?

Il y a sûrement plusieurs propriétaires américains qui salivent à la pensée que la Ligue nationale pourrait changer son mode opératoire... et, adopter les mesures qu’ils suggèrent depuis des années.

Celles de jouer en plein cœur de l’été.

Pas surprenant que plusieurs d’entre eux prônent un retour à l’activité en juillet, en août, en septembre et le début de la prochaine saison le 1er janvier 2021.

Le protocole approuvé par les joueurs et les propriétaires se voudra un tremplin à une nouvelle LNH, une ligue qui se transformera en circuit mi-printemps et surtout un circuit pratiquant un sport d’hiver en pleine canicule.

Les propriétaires américains se lamentent depuis des années qu’ils perdent des revenus importants en amorçant la saison en octobre alors que le baseball entame les séries éliminatoires et que la NFL ainsi que la NBA confisquent une grosse partie du dollar loisir.

Si le hockey gagne son pari et que le protocole de retour au travail s’avère un succès, les investisseurs auront alors les arguments pour convaincre Gary Bettman.

Ils pourront ajouter que, selon des spécialistes en communication et en marketing, la LNH qui négociera une nouvelle entente avec les diffuseurs américains, pourrait exiger une somme colossale avec un calendrier démarrant en janvier.

Pour le moins bizarre

Mais, avant de sauter à cette conclusion pour le moins bizarre étrange a-t-on oublié qu’il y a des formations américaines n’éprouvant dans le concept actuel aucun problème aux tourniquets ?

Est-ce que les Blackhawks sont intéressés à compétitionner avec les Cubs et les White Sox ? Les Rangers savent très bien qu’il est impensable de jouer dans la même cour que les Yankees et les Mets ? Même cas à Philadelphie.

Et les formations canadiennes dans tout ça ?

À ce que je sache, à part les Sénateurs, a-t-on des soucis à remplir les amphithéâtres à Vancouver, à Calgary, à Edmonton, à Toronto, à Winnipeg et à Montréal en octobre, en novembre et en décembre ? Ces formations n’apportent-elles pas une contribution stratégique dans le cadre du partage des revenus ?

Et puisque l’on fait référence aux télédiffuseurs – et je reconnais que le hockey gagne en popularité puisque ESPN veut revenir dans le giron de la LNH, que NBC sports veut garder son statut, que les compagnies se spécialisant dans le monde du streaming ont avisé la ligue de leur intérêt – n’oublions surtout pas que les télédiffuseurs canadiens constituent des partenaires incontournables pour la ligue.

Qu’on raconte que les cotes aux heures de grandes écoutes s’améliorent en janvier aux États-Unis, le hockey est une tradition au Canada, par conséquent, l’auditoire est toujours au rendez-vous.

Aux propriétaires canadiens d’y voir. Ont-ils des moyens de pression ? Assurément. Une ligue canadienne jumelée à une ligue européenne serait un projet intéressant, n’est-ce pas ? Au moins, on jouerait de septembre à juin...

Pas étonnant

Réjean Tremblay et Marc DeFoy ont produit un tableau juste d’une situation où depuis l’arrivée de Paul Wilson, au poste de grand responsable des relations publiques, les licenciements se multiplient chez le CH. Ajoutons également que Marc Bergevin lui impose des règles strictes. Bergevin veut tout contrôler et ça explique pourquoi il s’est opposé à ce que Serge Savard demeure dans le giron de l’équipe comme conseiller et qu’il a persuadé jusqu’à maintenant, Geoff Molson de ne laisser personne s’infiltrer entre le président et lui.

Dominik Saillant faisait un boulot exceptionnel dans les circonstances. Je lui souhaite la meilleure des chances. Mais où est Donald Beauchamp ?