«Jenny Sauro» de Marc Séguin: rêves et désillusions d’une femme

Dans son nouveau roman, Jenny Sauro, l’écrivain, artiste peintre et cinéaste Marc Séguin raconte la vie et la disparition d’une jeune serveuse vivant dans un petit village bâti au bord de la frontière. Quand Jenny disparaît en sauvant son fils de la noyade, c’est la consternation. Tout le monde connaissait Jenny. Marc Séguin la fait revivre, avec une plume magnifique, précise, envoûtante, riche, chargée d’émotions.

À North Station, petite ville frontalière, tout le monde connaît Jenny Sauro, la serveuse du seul restaurant du village. Quand elle disparaît en sauvant son fils de la noyade, les habitants sont sous le choc.

Marc Séguin dresse le bilan de la vie de Jenny dans ce roman, comme on ferait l’inventaire des gestes signifiants et de divers moments, en racontant Jenny de plusieurs points de vue. Son père, son fils, le père de l’enfant, les clients du resto, les gens de passage : tout le monde parle de cette femme belle et courageuse, de ses rêves et de ses désillusions.

«C’est la première fois que je suis parti du «je». Je voulais écrire une histoire au «je» qui n’est pas de l’autofiction et qui ne flirte pas avec ça non plus. J’ai l’impression qu’on a besoin de se faire raconter des histoires et que ça fait du bien», commente Marc Séguin, en entrevue.

«J’avais ce besoin d’écrire une histoire, de l’inventer. Évidemment, c’est parti d’un fait divers, de quelqu’un qui meurt noyé dans un lac. Je voulais parler de chez nous aussi : parler de notre territoire, parler de l’hiver, parler du Nord, de la neige, du cycle des saisons, mais que tout ça soit à la troisième personne, comme un narrateur.»

La force des femmes

Il tenait à ce que le personnage principal de son roman soit une femme. «Ça me permettait de lui faire dire des choses, à travers un filtre de gars, et d’observer. Jenny a beaucoup de résilience. Elle est aussi résignée, parfois, mais elle accepte sa vie. Je l’observe chez les femmes, et je voulais parler de cette force et d’une certaine solitude.»

Marc Séguin note le côté instinctif de son écriture, qui se rapproche de son travail d’artiste peintre. «Ça ressemble beaucoup à quand je peins : à un moment donné, quand ça prend du rouge, ça prend du rouge...», donne-t-il à titre d’exemple.

«Jenny, je lui ai inventé des amis. Elle se questionne sur la mort, sur les pressentiments, sur ce qu’on pense, sur ce qu’on sait de notre avenir. Ce sont des préoccupations qui font partie de ma vie, à moi.»

Son roman est extrêmement introspectif. «Je n’ai jamais hésité pour que Jenny soit une femme entre deux âges, qui se pose des questions sur la vie. C’était important que je fasse parler une femme, en 2020. Quelqu’un qui choisit une vie qui est possible.»

L’écrivain dit que Jenny est un collage de trois femmes qu’il connaît... et d’une quatrième qu’il a inventée. «Une fois que tu as compris comment est ton personnage, elle se met à réfléchir par elle-même, à avoir une certaine autonomie.» Ces femmes de qui il s’est inspiré sont des femmes à qui il fait immensément confiance, dans la vie. «Elles sont libres. Elles sont instinctives. Il y a quelque chose là.»

Sa Jenny est serveuse dans un petit resto de village. Mais ses traits de personnalité peuvent s’appliquer à beaucoup de monde. «Je pense que la liberté, la sauvagerie ou la lucidité de Jenny, ça peut être dans toutes les classes sociales.»

Jenny Sauro, Marc Séguin. Éditions Leméac, 280 pages.

Artiste peintre réputé, Marc Séguin a aussi réalisé un film (Stealing Alice, 2016) et un documentaire (La ferme et son États, 2017).

Il a publié des livres remarqués, dont La foi du braconnier, Hollywood, Nord Alice, Les repentirs.

Son travail d’auteur lui a valu d’être finaliste à de nombreux prix littéraires et de remporter le Prix littéraire des collégiens.

«Jenny avait appelé son père à North trois jours plus tard : elle préférait rester seule quelque temps et faire son deuil sans aide. Elle venait d’avoir douze ans quelques semaines auparavant. “Papa, maman ne reviendra pas cette fois”, elle avait dit, sûre d’elle. Sa mère était partie à Montréal avec un homme qu’elle connaissait à peine. Jenny était donc retournée vivre chez son père. Elle n’aurait des nouvelles de sa mère qu’après treize ans de silence.»