Initiée en 1972, à l'occasion de l'ouverture de la Conférence des Nations unies sur l'environnement de Stockholm, la Journée mondiale de l’environnement (JME) est célébrée le 5 juin de chaque année. La JME met en avant un enjeu spécifique important différent chaque année concernant l’environnement. Le thème de la JME 2020, est la biodiversité : c’est un appel à l’action pour lutter contre la perte accélérée d’espèces et la dégradation du monde naturel. Un million d’espèces végétales et animales sont menacées d’extinction, en grande partie à cause des activités humaines. La Journée mondiale de l’environnement nous invite à repenser la manière dont nos systèmes économiques ont évolué et l’impact qu’ils ont sur l’environnement.

Certi-Pro depuis 1972

Ayant doublé son chiffre d'affaires depuis les cinq dernières années, les propriétaires du Garage Charlesbourg Certi-Pro ont décidé d'agrandir leur établissement du 514 boulevard Louis XIV. Afin de rendre ce projet à terme, les trois actionnaires comptent investir 1.2 million $ dans cette construction qui consolidera la présence de Certi-Pro à Québec. La nouvelle bâtisse de 6 000 pieds carrés (photo) sera érigée juste à côté du garage existant, et la construction de celle-ci a été confiée à la firme MEC Services techniques. D'ailleurs, durant les travaux, les opérations ne seront aucunement affectées, fidèles à leur image, la polyvalence sera au rendez-vous. Passant de deux (2) à cinq (5) portes, il sera maintenant possible de traiter plusieurs véhicules à la fois. De plus, cet investissement permettra à Certi-Pro de créer cinq (5) nouveaux emplois, dont trois (3) à temps plein et deux (2) à temps partiel.

Le plus jeune

En souvenir. Le 5 juin 1980. Wayne Gretzky, des Oilers d’Edmonton, passe à l'histoire dès sa première saison dans la Ligue nationale de hockey en méritant les trophées Hart et Lady Byng (photo). Il devient ainsi le plus jeune joueur de l'histoire à remporter deux trophées individuels pour la même saison.

Anniversaires

André Lacroix (photo), ex-hockeyeur professionnel natif de Lauzon (AMH-LNH) de 1967 à 1979, 75 ans...Eve Landry, comédienne québécoise (Unité 9), 35 ans...Marie-Claude Nadeau, astrologue de TéléMag Québec...Josée Turmel, entrepreneure en ligne, 53 ans...Pierre Bruneau, chef d’antenne au bulletin TVA 17 heures, 68 ans....Sébastien Lefebvre, membre de Simple Plan, 38 ans...Mark Wahlberg, acteur américain, 49 ans...Joe Clark, premier ministre du Canada (1979-1980) 81 ans.

Disparus

Le 05 juin 2005. Isabelle Dubé (photo), 36 ans, de Cap-St-Ignace, athlète de vélo de montagne attaquée par un ours grizzly dans les montagnes rocheuses à Canmore en Alberta...2018. Kate Spade, 55 ans, (née Katherine Noel Brosnahan) styliste américaine qui a créé son entreprise Kate Spade & Co...2017. Andrew Cunningham, 67 ans, acteur anglais, marionnettiste, ventriloque et écrivain...2016. Jerome Bruner, 100 ans, psychologue américain (psychologie cognitive)...2014. Laurent Leblond, 76 ans, journaliste pendant 40 ans (Le Rimouskois, au Progrès-Écho, et L’Avantage de Rimouski)...2008. Léopold Lang, 77 ans, professeur qui a enseigné en 1960 à l’Externat classique de Lac-Mégantic...2006. Eric Gregg, ex-arbitre des ligues majeures (baseball)...2004. Ronald Reagan, 93 ans, 40e Président des USA (1981–1989)...2003. Manuel Rosenthal, 99 ans, compositeur et chef d'orchestre français...2002. Dee Dee Ramone, 50 ans, bassiste du groupe The Ramones.