Le confinement a certains bons côtés

Je n’ai pas envie de vous entretenir d’un problème, mais plutôt de vous faire savoir, ainsi qu’à vos lectrices et lecteurs, à quel point la vie en solitaire qu’on nous a imposés pendant quelques mois, m’a fait réaliser à quel point je suis chanceuse dans la vie. Je me plaignais tout le temps que mes enfants ne me visitaient pas assez, que mes amies me négligeaient et que ma solitude de veuve me pesait. Comme tout le monde devait rester chez-soi, je me suis mise à utiliser mon téléphone pour appeler mes enfants, et mon Skype pour converser avec mes amies, avec plus de régularité Avec pour conséquence qu’eux aussi se sont mis à me rendre la pareille. C’était donnant donnant et j’ai aimé ça. Je continue depuis. Avis aux chiâleuses comme moi.

Anonyme

Il n’y a rien comme de vivre un choc brutal pour réveiller les consciences qui acceptent de se regarder en pleine face pour s’améliorer.