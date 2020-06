Le New York Times dans la tourmente

En autorisant la publication d’un texte dur du sénateur républicain Tom Cotton, le New York Times a soulevé une controverse et s’est attiré des critiques virulentes de plusieurs membres de son personnel.

Dans un texte d’opinion publié mercredi, le sénateur Cotton invitait les autorités à recourir à une vieille loi pour déployer l’armée sur le territoire. Si Cotton déplorait avec raison les gestes particulièrement violents de plusieurs manifestants (comme celui d’un ancien policier noir de 77 ans qui agissait comme agent de sécurité dans une boutique assaillie par des casseurs), c’est son «send in the troops» (envoyez l’armée) qui a fait réagir.

La loi à laquelle réfère Cotton est l’Insurrection act de 1807. S’il est vrai que la loi autorise le président à déployer l’armée, Cotton semble oublier qu’elle a pour but principal d’encadrer le pouvoir de l’exécutif en cette matière. Surtout, il faut rappeler que ce sont d’abord les gouverneurs des états qui doivent agir en premier. Jusqu’à maintenant, aucune demande en ce sens n’a été effectuée.

À l’Insurrection act, il faut ajouter une autre loi, le Posse Comitatus Act de 1878, si on vient bien comprendre le cadre constitutionnel et légal du pouvoir d’intervention de Donald Trump dans le contexte actuel. La loi de 1878 précise que l’armée ne peut intervenir dans les affaires du gouvernement civil ou dans celles de la justice. Vous constatez donc que les prétentions du président Trump ou celles de Tom Cotton sont limitées.

Ce qu’on reproche au président et à Cotton, c’est d’encourager une fois de plus une présidence autoritaire, une présidence qui n’hésite pas à recourir à l’armée contre ses propres citoyens et selon sa seule volonté. C’est cette attitude qui est la source des accusations de fascisme. C’est là également qu’on trouve l’origine des critiques dirigées contre le New York Times.

Les défenseurs du président avancent très souvent que certains de ses prédécesseurs ont eu recours à l’armée. Par exemple, Lyndon Johnson (Détroit et Chicago en 1967 et 1968) ou George H.W. Bush (Los Angeles 1992) l’ont fait pour ramer l’ordre, mais on oublie toujours que dans chaque cas, on l’a fait à la demande des gouverneurs des états concernés.

Un ou des présidents ont-ils déjà envoyé l’armée sans une demande explicite d’un gouverneur? Oui. Dans l’histoire récente Eisenhower, kennedy et Johnson l’ont fait. Ces situations étaient-elles similaires au contexte actuel? Non. Si Eisenhower, kennedy et Johnson pouvaient justifier leurs interventions, c’est que les états touchés défiaient ouvertement le gouvernement fédéral en refusant de se soumettre aux jugements des tribunaux. Je précise que dans chaque cas, les interventions étaient rattachées à la question raciale. On se refusait à mettre fin à la ségrégation.

Autant je considère ici que l’argumentaire de Cotton est faible, autant je sourcille en constatant la vigueur de la réaction contre le New York Times. Si vous savez déjà que je m’attends à ce que le président et ses partisans respectent la constitution et le cadre législatif, je crois que le Times a pris une bonne décision en publiant le texte de Cotton.

Cotton est un élu du sénat. Son opinion, aussi controversée puisse-t-elle être, doit être lue ou entendue. Si elle est à ce point mauvaise, qu’on en débatte et qu’on le démontre. Il ne s’agissait pas ici d’une position éditoriale, mais bien de la section «opinions ». Peu importe ce qu’affirment les détracteurs du Times, le respect de la liberté d’expression devait suffire à appuyer la direction de la vénérable publication.

Aujourd’hui, le Times permet à Michelle Goldberg de réagir à Cotton et elle qualifie ses propos de fascistes. L’accusation est grave. Devait-on aussi interdire Goldberg? Son texte est dans une certaine mesure pédagogique et elle permet aux lecteurs de pousser la réflexion. Je suis bien content qu’on le publie aussi.