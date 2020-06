Le Québec mise 150 millions $ sur les sciences de la vie

Québec et le Fonds de solidarité FTQ injecteront 150 millions $ sur cinq ans pour « stimuler » le secteur des sciences de la vie, ce qui permettra notamment de financer des projets laissés en plan par la pandémie de coronavirus.

« Les compagnies québécoises nous reprochaient, au gouvernement, depuis des années, de ne pas avoir accès aux capitaux. [...] Je pense qu’il y avait une carence importante », a reconnu hier le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, en conférence de presse à Québec.

« Depuis 15 ou 20 ans, le Québec a un peu perdu un avantage comparatif dans nos sciences de la vie », a noté M. Fitzgibbon, qui a déjà été PDG du fabricant de produits nutritionnels Atrium Innovation.

Quelque 50 millions de dollars seront investis directement dans des entreprises tandis que 100 millions de dollars seront confiés à des fonds spécialisés dans les sciences de la vie.

La moitié des 150 millions $ proviendra du gouvernement, par l’entremise d’Investissement Québec, et l’autre du Fonds FTQ.

« On va aller cogner à leur porte, c’est certain », a lancé hier au Journal Elizabeth Douville, fondatrice du fonds montréalais AmorChem.

Dans l’ombre de la COVID

Depuis le mois de mars, des organismes gouvernementaux ont privilégié le financement de travaux de recherche liés à la COVID-19 au détriment de projets sur d’autres maladies, a indiqué Mme Douville.

« Ça fait que certains chercheurs et entreprises ont encore plus besoin de capitaux », a-t-elle noté.

« Demain, si on avait de l’argent, on pourrait investir ça dans le Parkinson, le cancer, le cardiovasculaire... Les possibilités sont là, nous avons des chercheurs de renommée mondiale. »

AmorChem a justement annoncé hier le financement, à hauteur de 3,6 millions $, de trois nouveaux projets universitaires portant sur la maladie d’Alzheimer, le cancer ovarien et la douleur chronique.

Garder nos entreprises ici

« On veut s’assurer que nos entreprises québécoises vont être encouragées et financées par des fonds québécois pour s’assurer qu’elles demeurent ici le plus longtemps possible, idéalement jusqu’à la commercialisation de leurs découvertes », a expliqué Anie Perrault, directrice générale de BioQuébec, qui représente l’industrie.

Notons que l’annonce d’hier changera peu de choses pour le Fonds FTQ, qui investit environ 100 millions $ par année dans les sciences de la vie et qui a déjà des actifs de plus d’un demi-milliard $ dans le secteur.

Le Fonds pourrait tout de même en profiter pour étendre ses interventions au sous-secteur des technologies médicales, a précisé Didier Leconte, le vice-président responsable des sciences de la vie au sein de l’institution.

Le secteur québécois des sciences de la vie et des technologies de la santé

608 entreprises et institutions

5,8 milliards $ de revenus annuels

1,6 % du PIB du Québec

32 500 emplois directs

Source : Montréal InVivo