L'épidémie de COVID-19 sous contrôle en France, selon les experts

PARIS | L’épidémie de COVID-19 est actuellement «contrôlée» en France, a déclaré vendredi le président du Conseil scientifique, le professeur Jean-François Delfraissy.

«Le virus continue à circuler, en particulier dans certaines régions (...) mais il circule à une petite vitesse. Là où on avait à peu près plusieurs dizaines de milliers de cas, autour de 80 000 nouveaux cas par jour début mars avant le confinement, on estime qu’on est maintenant autour de 1 000 cas à peu près», a-t-il expliqué sur la radio France Inter.

«Ça montre bien qu’il y a une réduction importante. Et puis surtout, on a tous les outils pour dépister ces nouveaux cas. On a les tests, on a tout un système ensuite d’isolement et de contact des contacts, qui permet d’éviter évidemment l’extension», a ajouté le Pr Delfraissy, spécialiste d’immunologie.

Le conseil scientifique, chargé de guider les pouvoirs publics dans la gestion de la crise liée à la COVID-19, a publié jeudi un nouvel avis recommandant de se préparer à «quatre scénarios probables» pour les mois à venir, allant d’une «épidémie sous contrôle» à une «dégradation critique».

«Nous pensons que c’est le scénario numéro un, c’est-à-dire un contrôle de l’épidémie, qui est le plus probable. C’est lié à la fois aux conséquences du confinement, c’est lié au fait que ce virus est peut-être sensible à une certaine forme de température», a indiqué M. Delfraissy.

Le nombre de patients en réanimation en France continue de baisser quotidiennement, avec un peu plus de 1 000 patients dans un état grave contre plus de 7 000 il y a deux mois.

29.065 personnes sont mortes de la maladie en France, depuis le début de l’épidémie.