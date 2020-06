LHJMQ: les Remparts ont convaincu le clan William Rousseau

Patrick Roy est reconnu pour ne pas lâcher le morceau si facilement. Sa dernière tentative pour convaincre le gardien William Rousseau de joindre les rangs des Remparts de Québec a porté ses fruits.

Le portier de 17 ans renonce donc à l’aventure américaine visée par sa famille et lui depuis quelques années et met une croix sur l’entente qu’il détenait avec l’Université Nebraska-Omaha dans la NCAA, a confirmé l’organisation québécoise, vendredi en début d’après-midi.

Choix de cinquième ronde en 2019, Rousseau avait participé aux deux premiers jours du dernier camp d’entraînement des Diables rouges avant de rentrer chez lui pour poursuivre sa réflexion.

Il avait finalement décidé de disputer la dernière campagne dans l’uniforme des Estacades de Trois-Rivières (midget AAA) avec lesquels il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,23 et un pourcentage d’arrêts de ,924 en 20 rencontres.

Roy avait affirmé pas plus tard qu’il y a un mois que le dossier avait peu de chances d’aboutir positivement. Or, la famille Rousseau a finalement changé son fusil d’épaule en raison de la pandémie de la COVID-19 et le climat social incertain actuellement aux États-Unis.

Si le jeune homme rêve de faire carrière au hockey, il a déjà prévu un plan B en cas d’échec alors qu’il souhaite devenir pilote d’avion.

« Au cours des dernières semaines, j’ai pris le temps de bien réfléchir sur mon avenir. Avec la situation de la Covid-19 et de tous les événements qui se déroulent présentement aux États-Unis, j’ai pris le temps avec mes parents pour bien évaluer la situation et nous en sommes venus à la conclusion qu’il n’était pas sécuritaire pour moi de jouer là-bas.

«De plus, lorsque Patrick a contacté mon père il y a quelques jours, le moment ne pouvait être plus propice et je considère que pour mon développement, la situation idéale était de me joindre aux Remparts », a déclaré William Rousseau.

